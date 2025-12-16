Antena 3 Logo Antena 3
UNA UTILIDAD DESCONOCIDA

Si quieres que tu microondas quede impecable sin frotar, la clave está en la sal

La sal no solo sirve para darle sabor a la comida, tiene otras funciones que desconocías. Es un extra a la mezcla de agua con vinagre para poder limpiar el microondas y que quede impecable sin necesidad de fregar mucho.

Chica abriendo el microondas

Foto: iStock

Marta Ruiz
Probablemente solo uses sal para darle un sabor especial a las comidas pero este ingrediente natural tiene una utilidad más allá del ámbito culinario. Expertos la recomiendan para limpiar electrodomésticos como el microondas para que no tengas que fregar mucho ni llevar a cabo una limpieza a fondo. Es eficaz y puedes ponerlo en práctica de manera rápida para comprobarlo.

Microondas
Microondas | iStock

Lo primero que tienes que hacer es mezclar 250 ml de agua, 50 ml de vinagre y una cucharada de sal en un recipiente. Luego cúbrelo con film transparente para evitar salpicaduras y ayudar a que el vapor se quede concentrado, además hará que los olores fuertes que desprende el vinagre, no se esparzan. A continuación, debes calentar a máxima potencia durante 5 minutos para generar mucho calor en poco tiempo y que las grasas se ablanden más rápido. Finalmente, solo necesitarás pasar un paño para secar el interior del microondas.

Limpiar microondas
Limpiar microondas | iStock

También puedes usar bicarbonato de sodio o un poco de lavavajillas diluido en agua para remover manchas que son mucho más resistentes. Sea como sea, la clave está en el vapor porque penetra mejor tanto químicamente como físicamente que el agua fría del grifo y al calentar estos líquidos, el microondas se desinfecta y libera malos olores, eliminado suciedades y restos difíciles.

