"Lo sigo sintiendo muy cerca": Carmen Lomana recuerda a su marido Guillermo en su aniversario de boda

Carmen Lomana es un icono de la socialité española. Una mujer con mucha presencia que a través de sus redes sociales muestra un poco más de su vida personal. Aunque parezca una persona reservada y de poco sentimiento, nos ha demostrado totalmente lo contrario.

Y es que hay fechas que no pasan por alto para nadie, este es el caso del día de su boda. Hace unos días Carmen compartió con sus seguidores una foto de su boda con Guillermo Capdevila, para conmemorar los 51 años desde ese día.

Con la sutileza que tanto la caracteriza, Lomana ha querido demostrar que su amor por Guillermo perdura más allá de su ausencia: una historia de amor pura que nunca olvidará.

Carmen Lomana y Guillermo Capdevila | Instagram, @carmen_lomana

La publicación de Carmen

La socialité compartió con su comunidad de seguidores una imagen del día de su boda, el instante saliendo de la iglesia después del enlace. Lo acompaña de unas palabras breves pero llenas de emoción: "Momento arroz y felicidad. Hoy es mi aniversario de boda. Santa Lucía!".

Carmen Lomana y Guillermo Capdevila | Instagram, @carmen_lomana

"Lo sigo sintiendo muy cerca aunque hayan pasado muchos años", expresa Carmen, enfatizando que su amor con Guillermo era el más puro que jamás podría existir. Un pequeño detalle que acompaña de una segunda foto más reciente: aparecen dos retratos de su difunto marido acompañados de velas, una manera de mantener el recuerdo y la presencia viva.

Recuerdo de Carmen Lomano a Guillermo | Instagram, @carmen_lomana

En la publicación de Instagram, Lomana detalla que la boda se celebró en Llanes, Asturias, "con las montañas nevadas y el mar", un paraje natural digno de postal, que seguro hizo de la celebración aún más memorable.

Su historia de amor

Carmen y Guillermo se conocieron de forma completamente inesperada: coincidieron en un club de jazz de Londres y fue un flechazo instantáneo. En ese primer encuentro no se intercambiaron teléfonos, pero el destino los volvió a unir.

Se vieron por segunda vez en Brompton Road, una famosa calle de la ciudad. Allí, Capdevila se precipitó a hablar con ella: "Willy se me acercó y hablamos", explica Carmen en una entrevista con HOLA. Le dijo: "Me darás el teléfono, ¿no? Porque no he hecho más que pensar en ti", recuerda la socialité.

Carmen Lomana y Guillermo Capdevila | Instagram, @carmen_lomana

Seis meses después la pareja se casó, una decisión que algunos considerarán precipitada, pero, sin lugar a dudas, fue la mejor decisión para Lomana: "Estuve 23 años casada con él y fueron los años más felices de mi vida", se sincera.

Un matrimonio que Carmen asegura que fue muy intenso e insuperable: "Me he vuelto a enamorar, pero no de esa intensidad. No, ni color. La prueba es que no me he querido casar y sigo llevando mi anillo de casada", explica.

El vestido de novia

Como no, el look que lució Carmen para el día más especial de su vida fue memorable. El vestido de novia fue una creación de la diseñadora Marisa Martín, con inspiración victoriana y confeccionado con encajes antiguos irlandeses.

Carmen Lomana el día de su boda | Instagram, @carmen_lomana

Entrando en detalle, el cuerpo del vestido era ceñido, el cuello alto y las mangas de jamón. Una apuesta de vestido nupcial que dejaba entrever su estilo. Para los pies, la socialité optó por unas merceditas blancas.

No tuvieron hijos

La pareja disfrutó de 25 años en compañía, llenos de momentos inolvidables pero también de algunos episodios difíciles, como la imposibilidad de tener hijos.

Lomana tuvo un embarazo extrauterino, una complicación en la que el óvulo fertilizado se desarrolla en los tejidos distintos de la pared uterina. "Tuve un embarazo extrauterino. En vez de quitarme la trompa donde se formó el bebé, el médico me quitó las dos, por si acaso…", relata.

Carmen Lomana en 2010 | Gtres

Fue un episodio muy complicado para la empresaria, quien le llegó a pedir a Guillermo la separación para que él pudiera tener hijos, a lo que él respondió con mucha generosidad y amor puro, permaneciendo a su lado sin dudarlo.

El accidente de Guillermo

El 9 de enero de 1999 Guillermo Capdevila falleció repentinamente en un accidente. Para Carmen, este ha sido el golpe más duro que jamás ha afrontado: "La noche en la que me avisaron que mi marido había tenido un accidente y supe que estaba muerto fue horrible".

"Hubo un momento en el que quería tirar la toalla", confiesa la socialité. Fue tal impacto que entró en depresión, sintiendo que la vida era "una losa", ha confesado en varias ocasiones.

Carmen Lomana en 2010 | Gtres

Pero, su optimismo y "pasión por la vida", según ella expresa, la ayudaron mucho a salir del bache. "Creo que nunca, nunca debemos dejar que la vida nos hunda", expresa abiertamente.

A partir de esa vivencia tan traumática, Carmen Lomana se agarró a la rutina, aprendiendo a disfrutar del día a día. Es por eso que, cinco años después de la muerte de su marido, se mudó a Madrid, donde empezó una nueva vida profesional.