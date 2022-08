Satisfyer: ¿Puede alterar la sensibilidad del clítoris?

El juguete sexual que ha revolucionado la masturbación femenina ha sido, sin lugar a dudas, el succionador de clítoris. Su innovadora técnica para dar placer clitoriano a las mujeres lo convirtió en el top ventas de todos los sex shops en 2014 y, años después, sigue en lo más alto.

A pesar de haberse convertido en un indispensable para el autoplacer femenino, con el paso del tiempo ha ido generando algunas dudas y una de las que más preocupa a las usuarias es si su uso puede alterar la sensibilidad del clítoris y empeorar las relaciones sexuales en pareja.

Para saber si esto es cierto o no, hemos hablado con Ana Rosa Lucena Torres, ginecóloga y obstetra del Hospital Costa del Sol de Marbella y Clínica Lacibis, quien, de primeras, nos comenta que está muy feliz porque "estos estimuladores han sido una revolución en el placer femenino, avance fantástico para el placer de la mujer".

Dificultad para llegar al orgasmo

La ginecóloga ha hablado con varias de sus pacientes sobre este juguete sexual y hasta el momento ninguna le ha mencionado que el Satisfyer -o Womanizer, que fue el primero en salir al mercado- haya llegado a interferir en sus relaciones de pareja.

Pero lo que sí ha visto la experta es que chicas que lo usan muy frecuentemente "tienen alguna dificultad en alcanzar el orgasmo sin él” y, además, “les parece menos placentero el sexo sin el estimulador".

"Hay que intentar que no sea la única forma de alcanzar el orgasmo"

Entonces, ¿eso quiere decir que no deberíamos usarlo? Según Lucena, sí, podemos usarlo, pero, "como todo, con moderación". "Hay que intentar que no sea la única forma de alcanzar el orgasmo, son complementos de los cuales no podemos ser esclavas", añade.

Puede provocar lesiones

Más allá de los problemas que puede acarrear el "mal" acostumbrar al clítoris a llegar al orgasmo con un estimulador, existen otros peligros vinculados al uso de estos juguetes sexuales.

La ginecóloga y obstetra nos cuenta que, cuando salió al mercado, tuvo pacientes que acudieron a su consulta con lesiones por su uso: "pequeños hematomas en el glande del clítoris por un uso a alta potencia en mujeres de más edad, con la circulación no tan buena".

Sin embargo, nos aclara que es "algo anecdótico" aunque "molesto para la que le ocurre".

Cómo usar el estimulador de clítoris correctamente

La función del succionador de clítoris es, según nos explica Lucena, "emitir ondas vibratorias que estimulan la circulación sanguínea y favorecen un orgasmo más intenso". Y la mayoría de estos juguetes lo hacen a distintas intensidades.

La experta recomienda "usarlos en potencia baja e ir aumentando progresivamente", además de "no usarlos de manera sistemática".

Tras su uso, muy importante lavarlo con jabón neutro y asegurarse de que está totalmente seco antes de guardarlo. Una higiene óptima reducirá el riesgo de tener infecciones,tan habituales en la época del año en la que nos encontramos.

