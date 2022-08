Juguetes sexuales para parejas que puedes encontrar en Amazon

Comer eso que tanto te gusta, disfrutar en tus vacaciones o no tener que madrugar. No, el placer no solo se encuentra en nuestra vida sexual, aunque esta es una gran opción. Para aumentar la satisfacción que sentimos en la cama, hay mil cosas con las que podemos experimentar, como por ejemplo los juguetes sexuales.

El uso es muy personal, hay quien no se atreve por desconocimiento o cree que no va con él, pero el placer intenso que te ayudan a sentir - individualmente y en pareja - no es comparable. ¿Quizá sea este el empujón que necesitabas para probarlos? Experimenta con vuestros orgasmos con estos juguetes de Amazon.

Qué juguete sexual probar con mi pareja

Pequeño pero efectivo

Para desbloquear un nuevo nivel de intensidad, este estimulador doble puede ser la clave. Gracias a su reducido tamaño y su fácil colocación, pasará totalmente desapercibido entre vosotros. De todos modos, su vibración estimulará los principales puntos del placer de ambos sexos, por lo que sus efectos sí serán palpables.

Es ideal para aquellas parejas principiantes en uso de juguetes compartidos, ya que se adapta perfectamente al cuerpo de la mujer y ofrece diez modos de vibración para que empecéis con calma. Está hecho de silicona e incluye un mando a distancia y un lubricante.

Vibrador pequeño morado | Amazon

Siete modos para cada uno

Si buscas algo diferente con prestaciones superiores a las del resto de juguetes, puede que este vibrador sea lo que buscas. Para él, un anillo vibrador con estimulación en el miembro y los testículos; para ella, un simulador de lengua para estimular el clítoris y el punto G. Para ambos, siete modos diferentes para llegar juntos al orgasmo más intenso.

En el caso del hombre, el anillo retrasa la eyaculación y la lengua puede ayudar a despertar los pezones de ella. Incluye el método "juego" para todo tipo de parejas y es muy silencioso, para que os divirtáis sin preocupaciones.

Juguete morado | Amazon

Consolador con doble extremo

Este juguete sexual es perfecto para aquellas parejas que siguen la filosofía de "más es mejor". El siguiente consolador contiene dos vibradores que se pueden usar por separado o unidos, gracias al conector largo y flexible que incluye.

Permite la estimulación interior y exterior, así que es un juguete perfecto para explorar sin límites. Además, ofrece siete modos de vibración y tiene un tacto aterciopelado muy agradable para la piel.

Vibrador doble | Amazon

Masajeador a distancia

Para descubrir nuevas formas de dar placer, este masajeador es una gran opción. Además de ofrecer la clásica vibración externa para el clítoris, lleva a cabo rotaciones internas para estimular las partes más íntimas de él.

Es perfecto para ser usado hasta debajo del agua, ya que es sumergible, por lo que el placer se puede trasladar a la ducha. Además, está elaborado con una tecnología que permite reflejar en las vibraciones los movimientos que se realizan con el control remoto.

Vibrador a distancia | Amazon

¿Es bueno usar juguetes eróticos con mi pareja?

Quizás lo puedas ver como algo raro, pero esta práctica es de lo más normal. Los juguetes sexuales son objetos que ayudan a las personas a sentir placer, algo que buscamos todos al hacer cualquier cosa que nos gusta.

Usarlos o no dependerá de vosotros, pero la realidad es que os permitirá conoceros mucho mejor, saber qué zonas le gustan a cada uno y así, reforzar vuestra actividad sexual. No tengas miedo de romper el vínculo de pareja, pues no buscan sustituir a las personas, sino reforzar las relaciones. Como ves, son todo beneficios.

