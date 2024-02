¿Sabías que planchar con papel de aluminio hará que tardes la mitad de tiempo?

Muchas veces nos da pereza planchar y es una tarea que solemos posponer, y claro, con el tiempo se nos acumulan... Aunque se nos haga pesado, existe un truco simple y efectivo utilizando papel de aluminio para que planchar sea menos tedioso. Si estás cansado de las arrugas, ¡olvídate de horas interminables con la plancha!

El papel de aluminio puede ser un gran aliado a la hora de planchar tu ropa. Su capacidad para reflejar el calor y su superficie lisa lo convierten en una herramienta útil para reducir el tiempo de planchado y obtener mejores resultados.

Planchar la ropa | iStock

Para comenzar, retira la funda de la tabla de planchar y cubre la tabla por completo con papel de aluminio. Asegúrate de que los bordes no queden al descubierto, creando una capa uniforme que refleje el calor como un espejo. Luego vuelve a colocar la funda de tela sobre el aluminio, y ya está listo para planchar como lo haces habitualmente. De esta manera notarás una diferencia increíble, ya que tus prendas se alisarán en un abrir y cerrar de ojos gracias al calor que ataca las arrugas por ambos lados.

Esta capa brillante actúa como un espejo para el calor. Cuando planchas sobre la ropa es como si estuvieras planchando ambas caras de la prenda al mismo tiempo. Lo que consigues con este pequeño truco es planchar en tiempo récord -reduciendo la tarea a la mitad de tiempo- y un resultado mucho más satisfactorio.

Otro de los factores positivos del papel de aluminio en la plancha es que se desliza con mayor facilidad y que evita así que se queme o se marque la ropa. Cabe destacar que, mientras el papel no se desgarre, no hará falta sustituirlo por otro. Con el uso del papel de aluminio, planchar la ropa dejará de ser una tarea tediosa y se convertirá en una actividad más rápida y sencilla. Ya no hay excusas para tener la ropa arrugada. ¡Anímate a probarlo!