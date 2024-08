¿Sabes cómo lavar las prendas de lino para que no se estropeen? Debes tener un cuidado especial

Las prendas de lino están más de moda que nunca. Este verano se ha convertido en el tejido estrella para ir fresquitos y guapos. Y es que el lino es un material natural y elegante perfecto para cualquier ocasión, pero requiere un cuidado especial. Es bien sabido por todos que se arruga solo con mirarlo y que requiere un cuidado especial el cual hay que conocer para no dañar nuestros pantalones o blusas favoritas de lino. Por ello, es importante prestar atención a su lavado y cuidado para que las prendas se mantengan impecables por más tiempo. Te detallamos algunos consejos claves para este tejido.

Tejido de lino | iStock

Lo principal es que leas la etiqueta que contiene la prenda y así sabrás cómo hay que lavarla después de usarla. La mayoría de las prendas de lino pueden lavarse a máquina o a mano, pero algunas pueden requerir limpieza en seco.

SI tu prenda debe lavarse a mano, usa agua tibia y un detergente suave. Remoja la prenda durante unos minutos y después mójala bien. Por último, aclárala bien.

Si prefieres lavarlo con la lavadora, el programa indicado que debes escoger es uno delicado para no dañar las fibras. Usa agua fría o a 30º como máximo para evitar que la prenda encoja y no sobrecargues de ropa la lavadora. Para terminar, en el centrifugado, procura que no sea a más de 600 revoluciones.

Cuando saques la prenda fíjate en que no queden restos de jabón para que no salgan manchas.

Llega la hora de secar la prenda y no es recomendable que lo hagas en una secadora ya que podría encoger. En su lugar, sacúdela bien y cuélgala estirada para que se seque al aire y sin que le de directamente el sol para que no se destiña.

Una prenda de lino arrugada | iStock

Cuando la prenda esté ligeramente seca, plánchala a una temperatura media alta según indique la etiqueta y dándole la vuelta para que no salgan brillos. Es recomendable que en este proceso estén ligeramente húmedas.

Para guardar las prendas, evita el plástico y utiliza solo fundas de tela de algodón o bien papel de seda.

Y para colgarlas, usa perchas que se ajusten a la forma de la prenda para evitar la aparición de arrugas.