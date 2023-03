¿Qué pasa si comes fruta con gusanos?

En realidad, la mayoría de los gusanos son moscas de la fruta en desarrollo. Mal empezamos, ¿eh? En vez de dar menos miedo, he dado más.

Pues tranquilidad, desde el punto de vista de la salud, no tienen ningún problema. No transmiten enfermedades, sólo pueden vivir dentro de la fruta. En cuanto llegan a tu estómago, los ácidos acaban con ellos y se eliminará lo que no sea necesario exactamente igual que el resto de alimentos que ingerimos.

¿Se pueden eliminar los gusanos de las frutas?

Es casi imposible evitarlos al 100% porque forman parte de la naturaleza. La agricultura se lleva a cabo en un ambiente expuesto a insectos y pequeños animales. De hecho, cuanto más "ecológico" (ya sabéis que no me gusta nada esa palabra) más posibilidades de encontrar algún insecto hay. Vamos, que, si lo coges del campo, podrás encontrar lo que haya en el campo.

Y esto llevamos haciéndolo desde épocas inmemoriales. Gracias a los mecanismos de defensa que tenemos en nuestro sistema digestivo, no pasará más del "repelús" que nos puede dar. No habríamos llegado hasta nuestros días si un pequeño gusano en una manzana pudiera acabar con nosotros.

La FDA (Food and Drug Administrarion) en Estados Unidos, recoge que consumimos, sin darnos cuenta, más de medio kilo de insectos al año. Y aquí seguimos. Por supuesto, los controles que se realizan en las instalaciones de recogida, lavado y envasado de fruta son exhaustivos, pero no es fácil luchar contra la naturaleza. Muchas veces presumimos de lo importante que es comer de la forma menos procesada posible, pero luego nos llevamos las manos a la cabeza por un gusano en una fruta. Nos gusta lo natural… pero poco.

Plagas en los alimentos

Esto es diferente a encontrar una plaga de insectos o gusanos en los alimentos, por razones obvias. Cuando encontramos estas situaciones, probablemente el alimento esté en mal estado y es evidente que debemos rechazar su consumo, sobre todo en alimentos procesados como harinas, cereales o pasta. Los controles de almacenamiento en estos casos deben ser intensos para evitar, no solo este problema con gusanos u otros insectos, sino por bacterias o micotoxinas.

¿Cuándo es peligroso consumir alimentos con bichos?

La diferencia es clara, un pequeño gusano en una pieza de fruta es inocuo para nosotros, una plaga de gusanos en harina, es un problema de seguridad alimentaria.

No obstante, el consumo de insectos es un asunto cultural más que nutricional. Dos tercios del mundo comen insectos que para nosotros son impensables (eso dirán ellos de nuestros percebes o cigalas), si bien es cierto que aún necesitamos rematar algunos flecos como si es necesario informar de posibilidades de alergias por la quitina de sus estructuras o si hay una ración máxima que garantice inocuidad.

No obstante, aún estamos lejos de normalizar el consumo de gusanos e insectos. Si nos asustamos por un gusano en una manzana o una castaña, el recorrido aún será largo.

El "asquito" no nos lo quita nadie, pero desde el punto de vista de la seguridad, no hay mayor problema.

En cualquier caso, si después de consumir una pieza de fruta con un gusano existen síntomas como fiebre, diarrea, malestar… no dejemos de acudir a nuestro centro de salud.