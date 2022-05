Relaciones abiertas: ¿Cuáles son las claves para que funcionen?

El pasado otoño, la plataforma de citas de carácter liberal JOYclub, publicó los resultados de una encuesta sobre las relaciones abiertas, los cuales afirmaban que el 92% de los hombres y mujeres encuestados conocían lo que es una relación abierta y que 6 de cada 10 estaban dispuestos a mantener este tipo de relación.

Pero… ¿Cualquier persona está preparada para mantener una relación abierta? ¿Se trata de la clave del éxito para que una relación funcione? Para dar respuesta a todas las preguntas que se pueden venir a la cabeza cuando se está pensando en abrir las fronteras de una relación, en NovaMás hemos entrevistado a Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima y relaciones tóxicas.

Esto es lo que nos ha contado la autora de 10 libros y propietaria de la cuenta de Instagram @silviacongost que aglutina más de 300 mil seguidores:

¿Todo el mundo puede llegar a tener una relación abierta?

Todo el mundo que sienta el deseo de tener una relación así, a quien le encaje este modelo y lo vea algo natural y con verdadero sentido. De lo contrario, no hará más que sufrir.

¿Qué tipo de persona puede llevar este tipo de relación de una forma sana?

Aquellos que sientan que esta es la fórmula ideal. Que respeten sus espacios y los espacios de la otra persona y que la idea de que vaya con otros/as no le altere, ni le provoque celos ni ningún tipo de ansiedad, sino que le parezca del todo bien.

¿Por qué cada vez son más habituales?

No creo que sean más habituales. Creo que hay más, porque hay más modelos de relación posibles. Antes solo existía uno, el matrimonio para toda la vida y quien no encajara con esto era mal visto, criticado e incluso repudiado.

"Una relación no tiene por qué durar toda la vida"

Ahora entendemos que una relación no tiene por qué durar toda la vida y algunas personas se abren a experimentar con otros modelos de relación que, por sus valores y creencias, les encajan más.

¿Cuáles son las claves para mantener una relación abierta exitosa?

Hablar claramente de lo que esperamos y lo que nos parece bien y de cuáles son nuestros límites. Estos nos indican dónde y cuándo empezaremos a sufrir y qué es lo que deberíamos evitar. Si tenemos claro nuestro punto de partida y cómo entendemos nuestra relación en ese formato, así como cuáles son las bases en las que construimos nuestro vínculo, todo será más fácil y placentero.

¿Qué es lo que debemos evitar si no queremos que la relación abierta fracase?

Traicionar al otro, actuar de forma opuesta a lo que habíamos pactado, etcétera.

Algunas parejas famosas afirman que las relaciones abiertas son la clave para durar más tiempo, ¿eso es cierto?

No, para nada. Las relaciones abiertas son la clave para durar más tiempo, para aquellas parejas que se sientan cómodas con relaciones abiertas. A alguien que no le encaje este modelo, si se lo impones, durará dos días. Las relaciones, normalmente, tienen un tiempo de duración y las que son abiertas, también pueden acabar. El hecho de que les funcionen a algunos, no quiere decir que a muchos otros no les hayan ido nada bien.

¿Hay personas que acuden a ti pidiéndote ayuda para llevar este tipo de relación sin caer en celos y engaños?

Si, a veces vienen. Pero mi opinión es que cuando alguien necesita acudir a un psicólogo para que le ayudes a llevar una relación abierta, ya te está demostrando que no se siente cómodo/a con una relación abierta.

Probablemente, se ha enamorado de una persona que está tratando de convencerle/la que esa fórmula es la mejor y para no pederle pide ayuda. Mal comienzo, sin duda. Así no funciona nunca. O te parece bien y te sientes cómodo allí o mejor que asumas que esa persona no es la adecuada para ti.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Guía básica para conseguir el squirt en las relaciones sexuales.