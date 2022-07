Regla en verano: Qué hacer si me quiero bañar y no quiero ponerme tampón

¿Cuántas veces has tenido que decir no a un plan veraniego acuático porque tenías la regla? Seguramente te ha pasado en varias ocasiones. Al final, para no perdernos este tipo de propuestas, recurrimos a los tampones. Estos son considerados los productos menstruales por excelencia del verano, pero no todas podemos hacer uso de ellos, bien porque no nos gustan o directamente porque tenemos alergia.

Los expertos también alertan del peligro de usarlos, ya que en algunos casos pueden llegar a ocasionar el conocido síndrome del choque tóxico. Más allá de tampones y compresas, existen múltiples alternativas reutilizables a estos engorrosos utensilios: la copa, el disco, el bañador menstrual y las esponjas marinas.

Alternativas a los tampones y compresas

Copa menstrual: cómo funciona y cómo se coloca

Si aún no la has probado, seguro que has escuchado hablar mucho de ella. La copa vaginal es tendencia por su comodidad e higiene. Se trata de una especie de recipiente económico y ergonómico de silicona con forma de copa - de ahí el nombre - que retiene la sangre en su interior hasta que la extraemos.

Es muy sencilla de aplicar, tan solo la debemos humedecer, buscar una postura cómoda, doblarla por la mitad e introducirla, abriendo los labios de la vagina. Debes insertarla hasta que el rabito inferior quede muy cerca de los labios. Puedes adquirirla en Amazon.

Copa menstrual | Amazon

Esponja marina, ¿Es fiable?

Se trata de una alternativa al tampón poco extendida, pero válida y cien por cien natural. Su función es sencilla: absorber el sangrado como cualquier otra esponja, funcionando entre 3 y 8 horas. Se adaptan a todos los tamaños de cavidad, ya que se pueden recortar cómodamente.

Son reutilizables y antialérgicas, por lo que no dejamos residuos en nuestro interior y las podemos usar todas. Lo más importante es ejercer un buen cuidado de la esponja. Tras el ciclo, déjala en remojo unas horas en agua templada y una cucharada de bicarbonato. Después, se debe enjuagar y escurrir bien, secándola al aire.

Esponja marina menstrual | Amazon

¿Qué es un disco menstrual?

Es una opción parecida a la copa, pero con alguna que otra diferencia. Para empezar, difieren en la forma, ya que el disco tiene un diseño plano. Además, la copa menstrual se coloca en la entrada vaginal, mientras que los discos se posicionan mucho más lejos, en el cérvix, el sitio más profundo del canal vaginal.

No debes tener miedo a manchar, pues incorpora un borde especial para evitar todo tipo de fugas. La última diferencia es que, además de bañarte en la playa, te permite mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de impedimento. Encuentra tu disco en Amazon.

Disco menstrual | Amazon

Bañadores menstruales ¿Tienen fugas?

Si odias tener que optar por artilugios vaginales o quizás seas alérgica a los materiales, puedes elegir un bikini para la regla. La oferta de este tipo de prendas cada vez es más elevada, ya que dejan que la regla circule sin obstáculos y nos libran de introducirnos nada.

Son bañadores normales y corrientes a primera vista, pero que incorporan diferentes capas en la parte inferior, por lo que no hay riesgo de manchado o fuga al absorber el sangrado. ¿Qué te parece la braguita que te proponemos?

Bañador menstrual | Amazon

