¿Dolor de regla? Alimentos que te ayudarán a reducir la inflamación y mantener el equilibrio hormonal

Los dolores durante la menstruación son muy comunes y se producen porque el músculo del útero se contrae, un proceso provocado por un componente químico llamado prostaglandina. Estos dolores pueden variar: ser más fuertes por tener muchas prostaglandinas, leves o intermitentes. Entre los síntomas mas frecuentes son la hinchazón, los calambres y cambios en el humor. Pero, por suerte, hay alimentos que pueden ayudarte a hacer más llevadero este proceso.

Dolor de menstruación | iStock

Entre los alimentos principales, para estos días, se encuentra el jengibre que se presenta como un auténtico tesoro natural, ya que sirve como un antiinflamatorio para aliviar las molestias digestivas. Y es que no sólo acaba con la hinchazón abdominal, también con los calambres y las náuseas.

Puedes consumirlo de muchas maneras e incorporarlo en tus dietas. Por ejemplo, si preparas una taza de agua caliente y lo mezclas con jengibre en polvo, acompañándolo de un toque de miel y limón para hacerlo más delicioso. De esta manera, al ser todos elementos naturales, potenciarás su función y su posterior beneficio. Otra opción es rallarlo directamente en tus platos, ya sea en sopas o salteados para aprovechar sus propiedades sin tener que recurrir a suplementos.

Bebida de jengibre, limón y miel | iStock

Otro aliado que merece una mención especial durante estos días es el chocolate negro, que contiene magnesio y ayuda a relajar los músculos y a reducir el estrés además de mejorar el estado de ánimo. Esto se debe a que el chocolate libera endorfinas conocidas como hormonas de la felicidad.

Una mujer comiendo una tableta de chocolate | Freepik

Los frutos secos y semillas aportan grasas esenciales y proteínas que te ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, evitando bajones de energía y contribuyendo al equilibrio hormonal, puedes incluirlos en el desayuno o disfrutarlos como snacks entre comidas.

Frutos secos | Envato

También te ayudará consumir pescados suaves como el salmón, cocinado a la plancha o al horno, aporta grandes beneficios por su alto contenido de Omega3, es perfecto para reducir la inflamación y aliviar los dolores menstruales.

Salmón marinado | iStock

Como postre lo ideal es el yogur, rico en calcio y probióticos, mejora la digestión y aporta sensación de bienestar durante el ciclo. La mejor combinación siempre será con frutas frescas.