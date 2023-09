¿Qué es la vaginitis y cómo afecta a tu cuerpo?

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) describe la vaginitis como uno de los problemas ginecológicos más frecuentes durante la infancia y la adolescencia, aunque también se diagnostica a mujeres adultas. De hecho, más del 25% de las pacientes que acuden al médico por problemas ginecológicos, padecen esta condición.

Este grupo de profesionales, asegura queaproximadamente el 90% de las mujeres padece algún tipo de vaginitis a lo largo de su vida, por lo que es importante dar a conocer esta afección para detectarla de forma precoz y poder ponerle remedio.

¿Qué es la vaginitis?

La vaginitis es una inflamación de la vagina que normalmente se manifiesta con picazón, flujo vaginal anormal y dolor. Tal y como explica el hospital Mayo Clinic de Estados Unidos, habitualmente, la causa es un cambio en el equilibrio de las bacterias vaginales o una infección.

Como hemos explicado al inicio, la vaginitis es muy frecuente en niñas de cualquier edad, aunque es aún más común que ocurra en la etapa previa a la pubertad. No obstante, hay condiciones de la mujer adulta que también pueden favorecer esta inflamación de los genitales, como la reducción de los niveles de estrógeno después de la menopausia y algunos trastornos de la piel.

Los tipos más frecuentes de vaginitis son la vaginosis bacteriana, la candidiasis y la tricomoniasis.

Vaginosis bacteriana

La vaginosis bacteriana es una afección que se produce cuando hay una proliferación excesiva de bacterias que normalmente se encuentran en la vagina. La vagina es un ambiente delicado y equilibrado que alberga una variedad de bacterias beneficiosas. Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe, puede dar lugar a la vaginosis bacteriana.

Los síntomas de la vaginosis bacteriana pueden incluir un flujo vaginal grisáceo, un fuerte olor a pescado y picazón. Sin embargo, algunas mujeres pueden no presentar ningún síntoma en absoluto.

Aunque no se conoce exactamente por qué algunas mujeres desarrollan vaginosis bacteriana, se cree que factores como el uso de antibióticos, duchas vaginales y prácticas sexuales múltiples pueden aumentar el riesgo. Es importante destacar que esta afección no se considera una infección de transmisión sexual (ITS), ya que no está vinculada a una sola bacteria patógena.

Candidiasis vaginal

La candidiasis vaginal es una afección causada por un hongo llamado "Candida albicans" que normalmente se encuentra en la vagina en pequeñas cantidades. Cuando este hongo crece de manera descontrolada, puede provocar una infección.

Los síntomas comunes de la candidiasis vaginal incluyen picazón intensa en la vagina y la vulva, un flujo vaginal espeso y blanco -similar al requesón-, y enrojecimiento vaginal.

Los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar candidiasis vaginal incluyen el empleo de antibióticos, el embarazo, el estrés, la diabetes y un sistema inmunológico debilitado.

Tricomoniasis

La tricomoniasis es una ITS causada por un parásito llamado "Trichomonas vaginalis". Esta afección puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero sus síntomas son más evidentes en ellas.

Los síntomas de la tricomoniasis pueden incluir picazón vaginal, ardor al orinar, un flujo vaginal verdoso o amarillo con un olor desagradable y molestias durante las relaciones sexuales.

Como hemos dicho, la tricomoniasis se transmite principalmente a través de las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. No se puede contraer la tricomoniasis a través de abrazos, besos o por compartir objetos.

Cura y prevención

La SEMI recuerda que al más mínimo síntoma de vaginitis, es importante acudir a tu ginecólogo para diagnosticarla pronto y ponerle remedio. La cura puede pasar por tomar antibióticos, por el uso de cremas o geles íntimos o por medicamentos que se introducen en la vagina. En cualquier caso, debe ser un médico quien te recete la cura idónea para tu caso de vaginitis.

Por otro lado, es importante prevenir la vaginitis con las siguientes pautas de higiene: