¿Los anticonceptivos pueden provocar sequedad vaginal?

La sequedad vaginal afecta a muchas más mujeres de las que creemos. Las personas que la sufren sienten irritación, dolor e incluso picor en sus partes íntimas, unas consecuencias que son especialmente palpables cuando se mantienen relaciones sexuales. Tener falta de lubricación natural puede provocar que nuestras relaciones íntimas pasen a ser dolorosas y poco placenteras.

Teniendo en cuenta la cantidad de efectos secundarios que suelen tener sobre el cuerpo los métodos anticonceptivos -especialmente las píldoras- podemos pensar que la sequedad vaginal es una consecuencia más del tratamiento. ¿Hasta qué punto es así?

¿Si tomo anticonceptivos puedo sufrir sequedad vaginal?

La respuesta es clara: las probabilidades de sufrir sequedad vaginal si te sometes a algún tratamiento anticonceptivo son altas. Este es uno de los tantos efectos secundarios que pueden provocar, aunque nos centraremos en los anticonceptivos orales, especialmente los combinados, que incluyen estrógenos y progestágenos.

Los estrógenos, una de las principales hormonas sexuales de las mujeres, tienen un papel fundamental en el correcto desarrollo del aparato reproductivo femenino. De hecho, es imprescindible para la hidratación y la lubricación natural de la zona. Precisamente, la falta de estrógenos puede ser una de las causas principales de la sequedad vaginal. Si tenemos en cuenta que algunos anticonceptivos tienen una dosis reducida de estrógenos, todo cuadra.

Un descenso en el nivel de la hormona también puede venir provocado por la etapa vital en la que nos encontramos, pues son bajos cuando entramos en la menopausia, por ejemplo. Pero algo que debes tener en cuenta es que, dejando a un lado el hecho de ser un efecto natural del cuerpo o un efecto secundario causado por los anticonceptivos, es algo anormal y doloroso, por lo que deberías poner remedio a este problema.

Cómo combatir la sequedad vaginal

Más allá de los métodos anticonceptivos, hay otros factores que también pueden llevarte a sufrir las consecuencias de esta incomodidad.

Cambio de método anticonceptivo

Antes de nada, visita a tu ginecólogo para asegurarte del porqué, debes descartar cualquier problema de salud grave. Tras los resultados, puede que se te proponga un cambio de método anticonceptivo, pues no todos tienen los mismos efectos secundarios y quizás el tratamiento actual no sea el más indicado para ti, especialmente si se trata de anticonceptivos orales, pues suelen contener bajos niveles de estrógenos.

Usa lubricantes

Si durante la práctica sexual te afecta, usar lubricantes te ayudará a paliar el dolor. Opta por lubricantes hechos a base de agua o silicona, pues son buenos para el organismo y reducirás las posibilidades de agrietar los condones. También existen cremas hidratantes y geles que te pueden ayudar, pero consulta siempre a un experto antes de comprar nada.

¿Te excitas lo suficiente?

Puede que todo venga causado por una falta de excitación sexual. Si sientes que no te atrae tanto como te gustaría, habla con tu pareja sobre el tema. Si realmente te sientes excitada por tu pareja, pero no tienes una buena lubricación natural, no dudes en probar otro tipo de prácticas que incrementen tu placer.

Hábitos saludables

Una buena hidratación diaria, evitar el tabaco y no exponerte a situaciones altamente estresantes te salvarán de padecer el problema y tener poca lubricación natural. Además, usar ropa interior transpirable de algodón mantendrá en buen estado tu zona íntima. Evita a toda costa usar perfumes vaginales u otros productos agresivos para no aumentar los números de padecer sequedad.