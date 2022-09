Qué es el 'pocketing' y cómo evitar que tu pareja te lo haga

Seguro que te ha pasado: llevas un tiempo saliendo con alguien y crees que la relación avanza hacia algo serio, pero tienes la extraña sensación de que algo no encaja y no sabes por qué.

Las señales que te manda esta persona son confusas: cuando estáis a solas te demuestra que le gustas e importas mucho y eso te hace sentir segura (o seguro) en la relación. Sin embargo, observas que te mantiene oculta ante su entorno de amigos y familiares u otros ámbitos de su vida.

Y, de repente, ¡boom! te sientes insegura y tu autoestima se derrumba. "¿Qué estaré haciendo mal?", "¿Estará viendo a otra persona?", puede que pienses. Pero, en realidad, no tiene nada que ver contigo y en este artículo te contamos todo lo que debes saber.

¿Qué es el pocketing?

Te suena, ¿verdad? Se llama pocketing, un anglicismo que hace referencia a la idea de que alguien con el que mantienes una relación te oculta de todo su entorno y te mete metafóricamente en un "bolsillo" ("pocket", en inglés). Lo mismo que le hacía John Travolta a Olivia Newton-John en la película de 'Grease', en la que el protagonista masculino ocultaba su relación con la dulce Sandy a todos sus amigos.

Gracias a que se ha abierto la veda de hablar de problemas de salud mental y de relaciones sexoafectivas poco sanas en las redes sociales, el pocketing - al igual que el famosísimo ghosting - se ha vuelto tendencia.

Sin embargo, que los árboles no te impidan ver el bosque. Este comportamiento al que ahora le hemos dado nombre, en realidad, hace referencia a la conducta de una persona con tendencias evitativas dentro de la relación.

Cómo detectar el pocketing

El problema del pocketing es que empieza manifestándose de forma muy sutil al principio, para luego dar paso a situaciones más evidentes (e hirientes para muchos de quienes las sufren) cuando la relación se va afianzando y, si la otra persona está muy prendada, es difícil que pueda detectarlo de inicio. ¿Por qué? Porque este comportamiento puede confundirse (y justificarse) con que son "despistes que suceden".

Por ejemplo, puede que al principio, cuando quedéis, no soléis hacerlo en sitios públicos, en espacios que exijan socialización con el entorno o en lugares que son "territorio" de la otra persona. Es posible que no suba fotos contigo en las redes sociales (o que no te etiquete) o que, si os encontráis con alguien conocido, no te presente o sí lo haga, pero sin decir que eres su pareja.

Y aquí es donde recae la dificultad, esta conducta suele hacerse pasar fácilmente por "descuidos" o incluso justificarse con que la otra persona es muy celosa de su intimidad, cosa que no tiene por qué ser malo.

El problema es cuando, una vez la relación parece afianzada y seria, te das cuenta de que su entorno ni te conoce ni sabe de ti. No te ha presentado a su familia ni amigos y puede que no muestre ninguna intención de querer hacerlo.

¿Por qué tu pareja hace pocketing?

Normalmente, la mayoría de las personas solemos juzgarnos a nosotros mismos cuando alguien nos está haciendo pocketing: "¿Habré hecho algo mal?", "¿No le he demostrado que soy alguien en quien confiar?".

Eso es especialmente evidente en las mujeres, debido al sistema patriarcal y a la socialización machista con la que se nos educa: "Si no me presenta a sus padres, quizá es porque todavía no me lo he ganado, no me lo merezco, no me quiere suficiente…".

Mira de frenar estos pensamientos, aprende a entenderlos y a tratarte con amor y respeto, porque el pocketing, igual que el ghosting, no tiene nada que ver contigo, es la forma en la que la otra persona funciona porque así es como ha aprendido a gestionar sus propios conflictos internos.

Que tu pareja se comporte de esta forma no tiene que significar necesariamente que te esté engañando con otra persona o que no te quiera. Más bien, tiende a denotar que tiene miedo y que el hecho de mostrarte, hacerte visible ante todo su entorno y su mundo, le hace exponerse a un posible (o no) daño futuro, y es una consecuencia para la cual no sabe si está preparado/a para asumir.

¿Cómo salir del pocketing?

Cada relación es un mundo, pero una fórmula básica que siempre debe estar presente es la comunicación. Si estás sufriendo es evidente que existe un malestar en la forma en la que vives esta relación, pero trata de no exigir nada a la otra persona y busca hablar desde el "tú", desde el cómo te hace sentir toda esta situación.

Ten un poco de paciencia, puede que tu pareja necesite más tiempo que tú para introducirte en su círculo más íntimo y esto no es ni bueno ni malo. Lo ideal es llegar a acuerdos que satisfagan a ambas partes, pero también te expones a descubrir que, en realidad, la otra persona no quiere cruzar esta línea, con lo cual, deberás tomar la decisión que mejor te convenga para estar bien.

Lo más importante es que expreses cuáles son tus límites y qué esperas de esta relación porque nadie se merece que lo metan en un "bolsillo" (al menos durante mucho tiempo).

