Rocío Osorno detalla los minutos de terror que vivió cuando entraron a robar en su casa: "Salimos todos gritando"

A principios de mes, la diseñadora de moda y creadora de contenido Rocío Osorno sufrió un impactante robo en su casa, estando ella junto a sus hijos y exmarido en la propiedad. Fue ella misma quien vio a un individuo en la planta de arriba, quien huyó con algunas de sus pertinencias.

Rocío, en el evento Cosmo Influencers Awards 2026 celebrado el 17 de septiembre, contó ante las cámaras cómo vivió personal y familiarmente el robo, qué medidas está tomando y algunos detalles del procedimiento que siguieron los ladrones.

En este artículo te contamos todos los detalles sobre el momento tan espantoso que vivió la diseñadora de moda: “El fin de semana del robo estaba fatal, no paraba de llorar y no era capaz ni de ver las imágenes, no quería que nadie me hablase de nada, estaba en shock, ahora estoy en un proceso postraumático”, afirma Osorno.

Rocío Osorno | Gtres

La noche del robo

Rocío explica ante la cámara cómo fue la noche del robo: "La casa tiene una puerta delantera y una puerta trasera que da al jardín. Nosotros, cuando ellos estaban en el salón y entraron por un cuarto que está muy escondido, subieron a la primera planta y a través del tejado entraron, forzaron la puerta, la levantaron con una palanca y entraron por ahí".

Seguidamente, la experta en moda cuenta cómo fue el momento en que vio al ladrón: "Yo estaba grabando, no sé ni cómo porque era tarde y estaba super cansada. Era una ventana que tengo siempre cerrada y de pronto veo la cortina moverse", relata.

En un inicio, se pensó que podría ser uno de sus hijos jugando, aunque le parecía muy extraño ya que "les tengo prohibido porque ahí no tengo reja, entonces me da miedo", confiesa Osorno.

Rocío Osorno | Gtres

"En esto que yo me quedo inmóvil analizando la situación fue cuando él, el que estaba escondido, se asoma, y yo no veo ni una cara ni nada, veo una cosa negra", explica con detalle la influencer. "Yo no tengo nada que defender ahí, que se lleven lo que quieran, no sabía si era un ladrón o un asesino en serie, yo corrí como nunca", afirma.

Roció sigue con el relato: "Llegué abajo al salón y le dije a Coco: llama a la policía. Y ya cuando estaba confirmado con el 112 la dirección de mi casa, abrí la ventana grande y empecé a gritar como una loca a todos mis vecinos que había gente dentro de mi casa".

La diseñadora confiesa que eso marcó un antes y un después en la situación: "Empezaron a ladrar todos los perros de los vecinos y es cuando ellos se asustaron. Todo esto es un minuto, no hay más. Estábamos en el jardín, y yo creo que bajaron y salieron por la principal".

Rocío Osorno | Gtres

Una vivencia como familia

Esta espantosa situación la vivieron toda la familia, Rocío y Jacobo como padres y Luís y Jacobo como hijos, así lo ha contado la propia madre: "Los niños estaban despiertos y salieron conmigo, salimos todos gritando al patio, gritando a mis vecinos. Cuando vino la Guardia Civil, estábamos todos".

Y, la primera noche en la casa fue algo difícil de afrontar: "Luis se durmió un poco antes, que creo que eran las 3 de la mañana, pero Jacobo estuvo conmigo hasta las 4 o 5 de la mañana despierto, tampoco se podía dormir", explica.

Rocío Osorno | Gtres

Con humor, la influencer asegura que la fecha del robo se convertirá en un día familiar importante: "Hemos dicho que todos los 5 de septiembre los vamos a celebrar, como si fuera un cumpleaños más, porque no se sabe lo que hubiese pasado ese día, y dentro de lo que cabe fue todo bien".

Las medidas que ha tomado

Sí de una cosa ha sacado partido la diseñadora de moda, es el gran aprendizaje sobre la seguridad: "Yo tenía un grado 3-4 y ahora me voy a poner en 9-10. Entiendo que hasta que no te pasa no lo ves".

La madre de familia ya ha tomado algunas nuevas medidas: "Siempre digo que si te quieren robar te van a robar, ya buscarán cómo hacerlo, pero para que la cabeza se me relaje y yo pueda volver a estar en mi casa como he estado siempre, por lo pronto voy a intentar blindar al máximo lo que es la casa", detalla.

Por el momento, la idea de cambiar de hogar no es una opción: "Mucha gente después de un proceso así se cambia de casa, yo no tengo intención. Voy a hacer primero lo de la seguridad y ya con el tiempo, si sigo con la misma situación, no sé lo que haré. La última opción es vender la casa porque me encanta y no me gustaría irme nunca", expresa.

Rocío Osorno | Gtres

Ahora también, cuenta con la suerte de poder tener a gente cercana instalada en su casa: "Tengo a todo el mundo en mi casa. Le estoy diciendo hasta a mi hermano, a mi madre, a mi padre, Coco acaba de llegar ahora mismo, a todo el mundo". Pero ella misma sabe que, en algún momento esta costumbre tendrá que desaparecer: "Llegará un día que tenga que estar sola, yo no sé cómo lo voy a hacer".

Ya no está tranquila

Esta delicada situación que vivió a inicios de mes, ha provocado que la sevillana esté intranquila en su casa, el que era su espacio seguro: "Siempre estoy haciendo cosas y currando, entonces, cuando llego a casa, aunque me tumbe cinco minutos en el sofá, es cuando mi cuerpo dice estoy en casa en paz, y ahora me pasa todo lo contrario".

La diseñadora confiesa que está teniendo un impacto en su salud mental: "No es que no estoy en paz, es que estoy más intranquila que en ningún sitio, entonces eso a nivel cabeza es complicado, como tu lugar favorito empieza a ser el peor".

Rocío Osorno | Gtres

Eso sí, si la situación emocional que está viviendo se alarga en el tiempo, no duda en que pedirá ayuda: "Creo que es un proceso, es un shock postraumático, y que si tengo que ir a psicólogo, lo haré. Me han dicho que es muy recomendable después de procesos así".

Las palabras de Rocío Osorno concluyen dejando claro que está siendo difícil para todos y que la ayuda psicológica podría extenderse a toda la familia: "Estamos todos, los niños también lo están pasando bastante mal".