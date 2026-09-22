Todos los looks de entretiempo de Bella Hadid en Nueva York que vas a querer copiar este otoño

Esta semana comienza oficialmente el otoño en el hemisferio norte, pero algunas influencers y celebridades llevan ya varios días sumergidas de lleno en esta transición estilística. El cambio de estación es uno de los momentos preferidos para las amantes de la moda, a quienes se les abre un abanico de infinitas posibilidades para arriesgar con conjuntos de entretiempo antes de que el frío polar obligue a abrigarse al máximo.

Una de las grandes inspiraciones del momento está siendo Bella Hadid. La modelo ha sido fotografiada en los últimos días por las calles de Nueva York derrochando estilismo y luciendo, además, una deslumbrante melena rubia con volumen de inspiración seventies. Repasamos las tendencias clave que ha mostrado en sus últimas salidas.

Tendencia officecore

Uno de los estilismos más comentados con los que se ha paseado por la Gran Manzana es un minivestido gris con mangas anudadas a la cadera, un recurso ideal para aportar volumen en la zona y acentuar la silueta. Combinado con una camisa blanca, compone un outfit de inspiración ejecutiva, sumándose de lleno al estilo officecore que promete arrasar esta temporada.

A esta apuesta de oficina hay que sumarle el toque animal print —concretamente el estampado de cebra— en sus zapatos de tacón firmados por Valentino. Para rematar, apostó por unas gafas de sol negras ovaladas de Ray-Ban a juego con un bolso minimalista en la misma tonalidad.

Bella Hadid | Gtres

Todo al estampado de cuadros

Otra de las corrientes a las que ya se ha rendido Bella Hadid son los cuadros, un estampado atemporal que las prescriptoras de moda aseguran que se llevará en todas sus versiones esta temporada. La supermodelo estadounidense lució un conjunto de aire desenfadado compuesto por unos vaqueros rectos de lavado medio con un dobladillo estratégico para dejar los calcetines a la vista.

En los pies apostó por unos cómodos botines tipo UGG, acompañados en la parte superior por una camiseta básica blanca y una camisa de cuadros en tonos cálidos metida por dentro del pantalón con un cinturón de cuero marrón. Remató la propuesta con una cazadora efecto ante, una gorra de béisbol, aros dorados gruesos, anillos con grandes gemas y un bolso de cuadros en tonos marrones y granates de la firma Coach. Un look en apariencia informal, pero cuidado al milímetro.

Bella Hadid | Gtres

Aires sesenteros

Con un aire marcadamente retro, Hadid sorprendió con un minivestido naranja de manga francesa, corte ajustado y falda ligeramente evasé decorado con dos botones en la zona del escote. Encima, lució un abrigo de pana en tono neutro con las mangas arremangadas para permitir ver los detalles del vestido.

Los accesorios volvieron a ser la clave del estilismo: un pañuelo con estampado vichy en rojo y blanco anudado a la nuca, gafas de cristal ahumado en tono ámbar, collar con colgante de corazón dorado y unas botas de caña alta en piel marrón. Como toque final, lució el bolso modelo Maude de la firma Staud.

Bella Hadid | Gtres

Sporty chic con toque noventero

Su última aparición confirmó que la mezcla de prendas deportivas y sofisticadas sigue muy viva. La modelo apostó por una combinación sporty chic protagonizada por un minivestido negro con una sutil abertura en el escote rematada por un botón. Para resguardarse de la brisa neoyorquina, añadió una gabardina clásica en color camel con detalles en pana.

En el calzado, rompió con lo establecido al llevar zapatillas deportivas negras con cordones de satén combinadas con calcetines altos estilo futbolista justo por debajo de la rodilla. Completó la escena con una gorra azul marino de Nike con el número 6 bordado en amarillo, un bolso shopper en ante marrón, un termo de la firma Stanley en la mano y un nostálgico coletero de crochet rosa empolvado con estampado floral en la muñeca, muy noventero.

Bella Hadid | Gtres

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