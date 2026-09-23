Los símbolos de las etiquetas que debes conocer para no estropear tu ropa al lavarla

Miras la etiqueta de tu ropa antes de hacer la colada y te encuentras con un montón de símbolos que no sabes interpretar. Aunque puedan parecer pequeños dibujos sin importancia, lo cierto es que contienen las instrucciones necesarias para cuidar correctamente cada prenda. Ignorarlos puede acabar pasando factura y, en el peor de los casos, destrozar tu ropa favorita.

Meter un pantalón vaquero en la lavadora | iStock

Uno de los símbolos más habituales es la cubeta con agua, que indica que la prenda puede lavarse con agua. El número que aparece en su interior señala la temperatura máxima a la que debe realizarse el lavado. Por ejemplo, si aparece un 30, no deberíamos superar los 30 grados. Si dentro de la cubeta aparece una mano, significa que la prenda debe lavarse a mano y no introducirse en la lavadora.

Otro símbolo importante es el cuadrado con un círculo en su interior, que hace referencia a la secadora. Si aparece tachado, significa que la prenda no debe introducirse en este electrodoméstico, ya que podría encoger, deformarse o deteriorarse.

El triángulo indica si se pueden utilizar productos blanqueadores, como la lejía. Cuando aparece tachado, está prohibido utilizar este tipo de productos. Por su parte, el símbolo de la plancha señala si la prenda puede plancharse. Los puntos que aparecen en su interior indican la temperatura máxima: cuantos más puntos haya, mayor puede ser el calor utilizado.

Una mujer con ropa limpia para guardar | iStock

Por último, el círculo hace referencia a la limpieza en seco. Si está presente, la prenda admite este tipo de tratamiento, mientras que si aparece tachado significa que no debe someterse a una limpieza en seco.

Prestar atención a estos pequeños símbolos puede marcar una gran diferencia. Conocerlos permite cuidar mejor las prendas y evitar que una mala elección durante la colada termine convirtiendo nuestra ropa favorita en una pérdida.