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DÍA MUNDIAL DEL ALZHÉIMER

Cómo explicar a un niño que su abuelo tiene alzhéimer

El Día Mundial del Alzhéimer, el 21 de septiembre, recuerda a las cerca de 800.000 personas que conviven con la enfermedad en España. También la viven sus nietos, aunque muchas veces nadie se lo explique.

Abuelo y nieta leyendo un libro

Foto: Magnific / Vídeo: Antena3com

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"El abuelo está cansado", "no preguntes, que la yaya se pone triste"... Solemos proteger a los niños con silencios, pero ellos se enteran igual: notan que el abuelo repite la misma pregunta, que ya no les llama por su nombre y que en casa hay una tensión nueva. Lo que no se explica, el niño se lo explica solo. Y casi siempre, peor: "el abuelo ya no me quiere", "he hecho algo malo", "esto se contagia".

El alzhéimer va borrando recuerdos, pero el vínculo se sostiene desde otro sitio: la presencia, el tacto, la voz conocida. Explicárselo no les quita al abuelo; les permite seguir teniéndolo mientras esté.

Qué decirles a los niños

Palabras concretas, sin eufemismos. Por ejemplo: "El abuelo tiene una enfermedad en el cerebro que le hace olvidar las cosas y confundirse". Con los más pequeños, frases cortas; con los mayores, información real y espacio para preguntar.

Madre hablando con su hija
Madre hablando con su hija | Pexels

Los tres mensajes que no pueden faltar son los siguientes:

  • No es culpa de nadie.
  • No se contagia.
  • El abuelo le sigue queriendo, aunque cambie la forma de demostrarlo.

Cómo lo viven ellos

Los niños rara vez dicen "estoy triste por el abuelo". Lo dicen con enfados, con miedo a que les pase a sus padres, con vergüenza delante de sus amigos o con culpa, porque interpretan el olvido como un castigo. Conviene estar atentos si aparecen problemas de sueño, dolores sin causa médica o rechazo a visitarle.

Abuelo y nieto
Abuelo y nieto | Magnific

Cómo acompañarle

Es importante llevar a cabo tres consejos:

  • Deja la puerta abierta a las preguntas, aunque repita la misma.
  • Valida lo que siente: "es normal que te dé rabia" funciona mucho mejor que "no te pongas así".
  • Anticípale lo que se va a encontrar antes de cada visita y conservad lo que todavía funciona: mirar fotos, poner su música, pasear, darle la mano...

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Mesa con varios alimentos
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