Cómo explicar a un niño que su abuelo tiene alzhéimer

"El abuelo está cansado", "no preguntes, que la yaya se pone triste"... Solemos proteger a los niños con silencios, pero ellos se enteran igual: notan que el abuelo repite la misma pregunta, que ya no les llama por su nombre y que en casa hay una tensión nueva. Lo que no se explica, el niño se lo explica solo. Y casi siempre, peor: "el abuelo ya no me quiere", "he hecho algo malo", "esto se contagia".

El alzhéimer va borrando recuerdos, pero el vínculo se sostiene desde otro sitio: la presencia, el tacto, la voz conocida. Explicárselo no les quita al abuelo; les permite seguir teniéndolo mientras esté.

Qué decirles a los niños

Palabras concretas, sin eufemismos. Por ejemplo: "El abuelo tiene una enfermedad en el cerebro que le hace olvidar las cosas y confundirse". Con los más pequeños, frases cortas; con los mayores, información real y espacio para preguntar.

Madre hablando con su hija | Pexels

Los tres mensajes que no pueden faltar son los siguientes:

No es culpa de nadie.

No se contagia.

El abuelo le sigue queriendo, aunque cambie la forma de demostrarlo.

Cómo lo viven ellos

Los niños rara vez dicen "estoy triste por el abuelo". Lo dicen con enfados, con miedo a que les pase a sus padres, con vergüenza delante de sus amigos o con culpa, porque interpretan el olvido como un castigo. Conviene estar atentos si aparecen problemas de sueño, dolores sin causa médica o rechazo a visitarle.

Abuelo y nieto | Magnific

Cómo acompañarle

Es importante llevar a cabo tres consejos: