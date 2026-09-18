LO QUE EL FUTURO NOS MUESTRA
Las cartas del tarot que aparecen cuando vas a tener un gran cambio en tu vida
Hay cambios que elegimos, otros que llegan sin avisar y algunos que simplemente ya no podemos seguir evitando. El tarot cuenta con varias cartas que simbolizan precisamente esos momentos de transformación. ¿Qué significan y qué tienen que ver con nuestro futuro?
Publicidad
¿Cuántas veces te han (o te has) hecho una lectura de tarot y salen repetidas estas cartas? Algunos arcanos mayores nos hablan claramente de cambios importantes, finales de etapa o nuevos comienzos. Como ya os he explicado en anteriores artículos, una lectura de tarot no determina nuestro futuro, sino que nos habla de las posibilidades que hay en ese futuro cercano, pero siempre va a depender de nuestro libre albedrío ir hacia un lado o hacia otro.
Aun así, hay cartas que son claras, no mienten y para mí son especialmente importantes cuando hablamos de cambios. Pero cambios de verdad.
La rueda de la fortuna: el pasado llama a tu puerta
Cuando aparece esta carta, presta atención porque algo del pasado puede volver a aparecer en tu vida. Puede ser una persona, una situación que creías terminada o incluso un patrón que vuelve a repetirse. El pasado vuelve a ponerse en movimiento y tendrás que decidir qué haces tú esta vez con aquello que regresa.
El arcano sin nombre: una etapa termina
Aunque muchas personas se asustan cuando ven esta carta, el Arcano sin Nombre habla principalmente de transformación. Una etapa termina de verdad para que pueda comenzar otra completamente distinta. Algo necesita quedar atrás porque ya no tiene sentido continuar arrastrándolo. Es uno de esos cambios profundos que pueden marcar claramente un antes y un después.
La torre: algo que no esperabas
Este arcano es posiblemente una de las cartas que mejor representa un cambio inesperado. Algo sucede de una manera que no habías previsto y puede modificar por completo tus planes. Cuando aparece esta carta, casi mejor no intentar tenerlo todo demasiado controlado, porque la vida puede sorprenderte llevándote por un camino muy diferente al que habías imaginado.
El loco: una nueva oportunidad
No hay dudas, es una de mis cartas favoritas, quizás también sea la tuya, el loco te trae una condición: tienes que atreverte. Esta carta habla de una oportunidad en la que no sabes exactamente qué va a pasar. Supone asumir riesgos, salir de lo conocido y hacer cosas que quizá antes no te habrías atrevido a hacer. Es avanzar sin tener todas las respuestas, pero confiando en el camino.
Más Noticias
- ¿Por qué los zapatos aprietan más después del verano? Una podóloga explica qué pasa con nuestros pies
- ¿Funcionan los vision boards? Una psicóloga analiza sus mitos, riesgos y cómo utilizarlos bien
- ¿Cómo afecta al cerebro volver al trabajo después de las vacaciones? Esto es lo que dice la neuropsicología
Estos cuatro arcanos hablan de cambios muy diferentes, pero todos tienen algo en común: nos indican que seguir exactamente como estábamos puede que ya no sea una opción. Y recuerda que el Tarot no decide por ti; puede mostrarte qué se está moviendo, pero qué haces con esa información depende siempre de ti.
Publicidad