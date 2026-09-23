Julio Iglesias cumple 83 años: la mansión que compró en Galicia en 2025 y que ya está a la venta sin llegar a habitarla

El cantante Julio Iglesias cumple hoy, día 23 de septiembre, 83 años. Nacido en Madrid pero con profundas raíces familiares en Galicia, él mismo siempre ha manifestado sentirse muy gallego.

Con una vida llena de experiencias y muchas vivencias, como dos matrimonios, nueve hijos, conciertos con entradas agotadas y mil ceremonias públicas, hay algo que ha despertado cierto interés entre sus fans.

Y es que el cantante compró, el verano pasado, una mansión en el municipio de Piñor, en la provincia gallega de Ourense. Una propiedad de piedra en un entorno lleno de naturaleza, y la adquirió con mucho entusiasmo como homenaje a sus orígenes familiares.

Pero esta gran emoción no fue suficiente, ya que, un año más tarde y sin haber llegado a habitarla, el cantante español ha puesto en venta la finca, que aún está disponible y su valor podría llegar a los cuatro millones de euros. Te contamos todos los detalles de esta vivienda en este artículo.

Julio Iglesias en 1975 | Gtres

Un componente emocional

Antes de ser adquirida por Julio Iglesias, la villa perteneció al que fue alcalde de Ourense, Manuel Cabezas. El complejo ofrece una privacidad total, ya que la casa está rodeada por muros altos, una zona de bosque y un vecindario lleno de casas señoriales.

Para el patriarca de la familia, esta propiedad fue una adquisición muy especial, puesto que está cerca de Peroxa, lugar en el que nació su padre, el doctor Julio Iglesias Puga. Esta finca se iba a convertir en un oasis: tranquilo y lejos del centro mediático.

Julio Iglesias en 2014 | Gtres

De todas maneras, no la llegó a disfrutar, puesto que Iglesias la ha puesto a la venta este mismo verano, hecho que ha descolocado a muchas personas, puesto que ha transcurrido tan poco tiempo desde la adquisición que no ha llegado ni a habitarla.

Todos los detalles de la propiedad

Esta exclusiva propiedad se extiende sobre una parcela de aproximadamente 16.000 metros cuadrados rodeada de jardines y áreas boscosas. El exterior destaca por sus instalaciones de ocio y servicios, entre las que encontramos una gran piscina, un jacuzzi, un lago artificial y un tradicional hórreo gallego. La finca se completa con zona de recogida de leña y un parque acondicionado para perros.

La residencia la preside una casa principal de 1.637 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres niveles comunicados mediante un ascensor y una elegante escalera de piedra.

Julio Iglesias en 2015 | Gtres

Su zona privada alberga siete dormitorios y trece baños, destacando una espaciosa suite principal. Las áreas comunes incluyen un gran comedor, una cocina profesional totalmente equipada, biblioteca, gimnasio, bodega, una acogedora zona de relax con chimenea y un garaje con acceso directo por rampa trasera.

La propiedad cuenta además con dos edificaciones anexas independientes que amplían sus posibilidades. La primera está habilitada como casa de invitados, ofreciendo dos dormitorios con baño en suite, un salón y cocina propia. La segunda estructura está concebida como pabellón de entretenimiento e integra un jacuzzi interior y una cocina italiana.

Julio Iglesias en 2016 | Gtres

Su otra mansión

La propiedad de Galicia no era la única mansión que posee Julio Iglesias, que aunque esté a la venta, aún cuenta con su propiedad en Ojén, Marbella, en la provincia de Málaga, a la cuál se la conoce como Las Cuatro Lunas.

La casa de Julio Iglesias en Ojén | Gtres

La finca cuenta con 450 hectáreas y podría estar valorada en hasta 150 millones de euros, según se ha estimado. En esta propiedad es donde la familia acostumbra a pasar sus vacaciones, aprovechando la gran privacidad, la cercanía de la playa y los alrededores boscosos.