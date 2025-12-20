Por qué dormir con calcetines puede ayudarte a conciliar el sueño

Dormir con calcetines suele despertar bromas y opiniones encontradas, pero más allá de la anécdota, la ciencia tiene algo que decir sobre este hábito nocturno. ¿Es realmente beneficioso para la salud o se trata solo de una costumbre incómoda sin base científica?

El anestesista y divulgador científico David Callejo ha hablado sobre esto en uno de sus últimos vídeos de Instagram, donde desmonta mitos y explica por qué dormir con calcetines puede ayudarte a dormir mejor, siempre que se haga correctamente y con el tipo de calcetines adecuados.

Te contamos todo lo que necesitas saber en este artículo, para que lo puedas entender con facilidad y puedas escoger con certeza cómo dormir: con o sin calcetines.

Dormir con calcetines puede mejorar el descanso

"Dormir con calcetines te hace dormir mejor", afirma Callejo. La explicación, según detalla, está relacionada directamente con la regulación de la temperatura corporal, un factor clave en el proceso de conciliación del sueño.

Para poder dormirnos, el cuerpo necesita reducir ligeramente su temperatura interna. Este descenso actúa como una señal biológica que prepara al organismo para el descanso nocturno.

Persona durmiendo con calcetines | Freepik

El papel de los pies en la regulación térmica

"Cuando nos ponemos calcetines estamos cubriendo una de las partes más externas de nuestro cuerpo, los pies", explica el anestesista. Al hacerlo, se desencadena un mecanismo fisiológico que favorece la pérdida de calor.

Según Callejo, cubrir los pies provoca una vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos de esa zona se dilatan. "Los vasos sanguíneos de los pies se van a hinchar y van a permitir que por ahí eliminemos el calor interno", señala, lo que ayuda a bajar la temperatura corporal general.

Persona durmiendo con calcetines | Freepik

Dormirse antes y despertarse menos

Este efecto no es solo teórico, Callejo recuerda que existen estudios que respaldan estos beneficios: "Tenemos estudios de que la gente que duerme con calcetines se duerme mucho más rápido y tiene muchos menos despertares a lo largo de la noche", apunta.

Reducir el tiempo que tardamos en conciliar el sueño y minimizar los despertares nocturnos son dos factores clave para mejorar la calidad del descanso y sentirse más recuperado al día siguiente.

Pareja durmiendo con calcetines | Freepik

No cualquier calcetín sirve

Eso sí, el especialista advierte de que no todos los calcetines son adecuados para dormir: "La clave es que no aprieten demasiado", apunta, ya que una presión excesiva puede afectar negativamente a la circulación sanguínea.

También recomienda evitar "las telas sintéticas que te hagan sudar", explica, ya que la sudoración puede provocar incomodidad y empeorar el descanso. La mejor opción, según Callejo, son calcetines suaves, flojitos y de fibras naturales.

Persona durmiendo con calcetines | Pexels

Un hábito sencillo

Lejos de ser una simple manía, dormir con calcetines puede convertirse en una estrategia fácil y accesible para dormir mejor. Un pequeño gesto que, bien aplicado, puede marcar la diferencia en la rutina nocturna.

Así que, lo que para muchos era solo motivo de broma, encuentra respaldo científico y se suma a la lista de hábitos que pueden ayudarte a mejorar tu descanso sin grandes esfuerzos.