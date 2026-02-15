Los errores que cometemos al lavarnos los dientes según un odontólogo

Cepillarse los dientes es un hábito diario que hacemos casi sin pensar, sin preguntarnos si lo estamos haciendo bien. Creemos que es fácil y, muchas veces, a causa del acelerado ritmo de vida, lo hacemos deprisa y corriendo. Ahora bien, la manera como nos cepillamos los dientes tiene un impacto directo en nuestra salud bucal.

El Dr. Iván Malagón, odontólogo con clínica en Madrid, explica cómo nos debemos cepillar correctamente, cuáles son los errores más comunes y detalla los mejores consejos para mantener unos dientes limpios y sanos.

La frecuencia y la fuerza adecuadas para lavarse los dientes

Desde pequeños ya nos enseñan que hay que cepillarse los dientes tres veces al día. Efectivamente, esta es la frecuencia ideal para mantener una buena higiene, ya que hacerlo más veces "puede dañar el esmalte", avisa el doctor, quien añade: "Existe la creencia de que cuanto más nos cepillamos o más fuerte lo hacemos, más limpios estarán los dientes, pero esto no es así. En salud bucal, más no es mejor".

Hombre cepillándose los dientes con cara de dolor | Freepik

Por eso, el experto incluso sugiere que para mantener una buena salud bucal en la mayoría de los casos es suficiente con hacerlo dos veces al día "siempre que el cepillado sea eficaz y cuidadoso".

Otro punto a tener en cuenta es la fuerza que aplicamos a los dientes cuando los cepillamos. Presionar en exceso no es sinónimo de limpiar mejor, al contrario, "puede provocar desgaste del esmalte, sensibilidad dental y retracción de encías". Estos son, según el doctor, los problemas más comunes que atienden en la consulta. Para él, la clave de una higiene bucal eficaz "no depende de la agresividad", sino de "la constancia y hacerlo bien".

Tips para un cepillado efectivo

A simple vista, lavarse los dientes parece una tarea sencilla; sin embargo, hay que tener presente varios errores que seguramente todos cometemos y que perjudican nuestra dentadura. El Dr. Malagón enumera una serie de consejos muy útiles para un cepillado perfecto:

Cepíllate los dientes durante al menos 2 minutos . Así te aseguras de eliminar restos de alimentos y bacterias.

. Así te aseguras de eliminar restos de alimentos y bacterias. Pon poca pasta de dientes ; de hecho, "la cantidad exacta de dentífrico debe ser del tamaño de un guisante", detalla el doctor.

; de hecho, "la cantidad exacta de dentífrico debe ser del tamaño de un guisante", detalla el doctor. No te olvides de pasar el cepillo por la lengua y las encías , ya que allí también se acumulan bacterias.

y las , ya que allí también se acumulan bacterias. Recuerda cepillarte la cara interior de los dientes , "que también retienen placa".

, "que también retienen placa". El cepillo de dientes más recomendado es uno pequeño y de cerdas suaves . En casos especiales, debes consultar a tu dentista.

. En casos especiales, debes consultar a tu dentista. No mojes el cepillo antes porque "reduce la eficacia del dentífrico".

porque "reduce la eficacia del dentífrico". Limpia y seca el cepillo cuando hayas acabado y cámbialo cada tres meses. No hacerlo así "favorece la proliferación de bacterias".

Mujer cepillándose los dientes | Freepik

Una higiene bucal correcta no solo es bueno para la boca y los dientes, sino también para la salud general. La boca "actúa como una puerta de entrada a numerosas enfermedades y, en muchos casos, como un primer indicador de problemas de salud general", sentencia el Dr. Malagón. Varias patologías derivadas de una mala salud bucodental son "mal aliento, caries, alteraciones en las encías, en el esmalte o en la lengua, enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, celiaquía, enfermedades autoinmunes, endocrinológicas, gastritis, problemas musculares e incluso trastornos mentales".

Por último, una recomendación fundamental: visitar al dentista, al menos, una vez al año y acudir a él lo antes posible si tenemos un problema.