Tienes que aprender a diferenciar los productos de calidad de aquellos que no lo son, porque va a marcar la diferencia en el sabor de tus salteados, del arroz, del sushi y otros tantos alimentos más. La salsa de soja es un clásico de cocina de Asia Oriental, particularmente de China y se utiliza para sazonar y potenciar el sabor de las comidas, sus efectos han hecho que el producto ganase popularidad pero, algunas de sus imitaciones dejan mucho que desear.

Salsa de soja: cómo diferenciar una buena de una mediocre | Novamás

Un truco muy sencillo para averiguar si la salsa es de calidad o no, es agitar la botella y observar detenidamente la espuma. Si se forman burbujas y suben lentamente hacia arriba, manteniéndose durante unos segundos en la superficie, entonces estás delante de un buen condimento, llévatelo a casa sin pensarlo dos veces. En cambio, si las burbujas desaparecen al instante, probablemente sea un producto poco fermentado, mucho más barato, y de industria rápida. Puedes fijarte en los precios, aunque a veces es un engaño.

Salsa de soja | Cocinatis

La diferencia de calidad entre las salsas de soja está en su proceso de fabricación, es decir que, las que todos queremos, las de buena calidad, se elaboran mediante fermentación natural a partir de soja, trigo, agua y sal.

Es un proceso que puede durar meses o incluso años y que crea sabores muy potentes a la vez que diferentes, tiene una textura ligera y espuma que se mantiene al agitar la botella, en cambio, las versiones mediocres se producen en pocos días usando proteínas vegetales hidrolizadas, colorantes y potenciadores de sabor para acelerar la producción, lo que viene siendo el típico "deprisa y corriendo". La consecuencia es una salsa más oscura, con un sabor menos intenso, y casi sin espuma. Y, si te has acostumbrado a probarla así, siento decirte que habrás estado engañado durante mucho tiempo.