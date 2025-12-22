BUSCA LA ENERGÍA POSITIVA
Según el Feng Shui, esta es la razón por la que no deberías tener hortensias en tu casa
Las plantas tienen un significado simbólico, por lo que van más allá de lo estético. Según el Feng Shui, colocarlas en la ubicación exacta es lo que hará que las energías positivas, la prosperidad y la suerte, lleguen a tu hogar.
Al pensar en la decoración que quieres para tu hogar, lo primero que se te viene a la cabeza es crear un espacio de armonía, tranquilidad y bienestar. Lo puedes conseguir optando por colores cálidos y flores bonitas. Pero, las plantasvan más allá de la estética, ya que son una fuente de energía. Igual que buscas la ubicación correcta para las camas, escritorios y puertas, guiándote por las sensaciones y vibras que transmiten, debes hacerlo con tus elementos naturales.
El Feng Shui es una práctica china con muchos siglos de antigüedad que comenzó como una forma de entender la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Hoy en día se cataloga como una filosofía que tiene como objetivo encontrar la armonía y el equilibrio ideal en los hogares. Cada zona de tu casa corresponde a un aspecto de la vida, por eso, se basa en unos parámetros para decidir que planta es la mejor en cada caso.
El Bambú por la suerte y la prosperidad o las orquídeas por la fertilidad y la creatividad, son una magnifica elección. Sin embargo, muchas personas suelen decantarse por las hortensias porque son grandes, llamativas y coloridas, pero, tienen un problema. Su simbología es muy negativa, ya que el Feng Shui las asocia con el fracaso, soledad y aislamiento. Nunca deben entrar en tu casa, no pueden estar en espacios pequeños donde se requiera comunicación o se quiera atraer una energía abierta y positiva.
Aún así, si las tienes, la idea no es eliminarlas, sino colocarlas en el lugar correcto. Puedes ubicarlas en el exterior de tu casa, rodeada de geranios o lirios para equilibrar la energía. Trata de mantener tus flores bien cuidadas, con las hojas y pétalos limpios y coloridos. Sobre todo, intenta ponerlas cerca de ventanas o lugares donde la luz natural del sol dé directamente sobre ellas, la intención es activar el chi positivo.
