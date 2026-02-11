Aplica la regla del 70-20-10 para llegar a fin de mes sin problema y ahorrando

Si el dinero desaparece antes de que termine el mes, el primer paso es revisar los hábitos de consumo. Comparar precios antes de comprar apenas lleva unos minutos y puede suponer un ahorro directo. También conviene eliminar los llamados "gastos hormiga", como el café diario fuera de casa, que acumulado durante semanas tiene un impacto grande en el presupuesto.

Para quienes compran online con frecuencia, los expertos recomiendan aplicar la regla de las 72 horas: esperar tres días antes de completar la compra. En muchos casos, pasado ese tiempo se comprueba que el producto no era realmente necesario. Otro foco habitual de gasto son las suscripciones digitales. Aplicaciones y plataformas de streaming que apenas se utilizan se convierten en un goteo constante de dinero. Cancelarlas puede liberar una pequeña cantidad al mes.

A la hora de organizar las cuentas, una fórmula es la regla 70-20-10: destinar el 70% de los ingresos a gastos fijos, el 20% al ahorro y el 10% a gastos variables y hacer una transferencia a una cuenta de ahorro nada más cobrar facilita cumplir el objetivo.

Para quienes tienen dificultades para controlar el gasto, el método del sobre: reservar dinero en efectivo para ocio y dejar de gastar cuando se termina. En el hogar, reducir el consumo fantasma desenchufando aparatos en stand-by también ayuda a recortar la factura eléctrica.

En el supermercado, optar por formatos grandes, acudir con una lista cerrada y evitar comprar con hambre son estrategias básicas para no caer en compras impulsivas. Y, como último consejo, vender objetos que ya no se utilizan puede convertirse en una fuente extra de ingresos. Pequeñas decisiones cotidianas, repetidas en el tiempo, pueden convertirse en un alivio para llegar a fin de mes.