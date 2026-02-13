El uso de productos de limpieza forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que mezclar determinados compuestos puede provocar reacciones químicas altamente tóxicas. Además, lejos de mejorar la limpieza, ponen en peligro a quienes las utilizan.

Limpieza de baño | iStock

Una de las mezclas más peligrosas es la de lejía y amoniaco. Al juntarse, estos productos liberan gases tóxicos que pueden causar irritación en los ojos y las vías respiratorias, mareos e incluso problemas respiratorios graves, y en espacios cerrados puede causar incluso la muerte. Aun así, sigue siendo una combinación frecuente por la falsa creencia de que potencia el efecto limpiador.

Amoniaco | NovaMás

También resulta especialmente peligrosa la mezcla de lejía con vinagre o con otros productos ácidos. Esta reacción libera cloro gaseoso, una sustancia altamente nociva que puede provocar quemaduras químicas y dificultades para respirar incluso en exposiciones breves. Por no hablar de que, al usar diferentes limpiadores en una misma zona, creyendo que así quedará más limpio todo, lo que puede causar son reacciones químicas peligrosas o dañar tus muebles.

Vinagre | iStock

Lo que siempre se tiene que hacer es: mirar las etiquetas de los productos que se van a utilizar, ventilar la casa, utilizar guantes y paños distintos para cada producto y así asegurarnos de que no haya ningún peligro al utilizar estos productos de limpieza.