¿Por qué no es buena idea desinfectar los estropajos para volver a usarlos?

Actualmente, estamos más concienciados con el consumo responsable y el reciclaje, por eso intentamos dar una segunda vida a muchos productos reutilizándolos las veces que podamos para aprovechar al máximo toda su utilidad, sobre todo con productos del hogar. Sin embargo, existen algunos de ellos como los estropajos, que no deberíamos desinfectar para volver a usarlo, pero ¿por qué?

Hasta el momento, una forma para librar a este útil de las bacterias más resistentes a la hora de fregar los platos, era introducir el estropajo en un recipiente dentro del microondas durante aproximadamente unos tres minutos. No obstante, esta práctica no resulta una buena idea. No es la misma situación que la de los trapos de cocina, que lavamos y desinfectamos para volver a utilizarlos cuando están demasiado sucios.

La razón por la que no es buena idea desinfectar los estropajos

En el caso de los estropajos, éstos resultan más complicados de desinfectar, ya que su material poroso y su constante contacto con los restos de comida, hace que se mantenga la mayor parte del tiempo húmedo.

La constante humedad es el portal perfecto para la proliferación de todo tipo de bacterias. De hecho, así lo demuestra una investigación del Instituto de Medicina de Precisión de la Universidad de Furtwangen, publicada en la revista 'Scientific Reports'. Este estudio demuestra que desinfectar una esponja mata algunas bacterias, pero no todas. Los estropajos son focos microbiológicos con capacidad de recolectar y propagar bacterias con probable potencial patógeno.

Una investigación del Instituto de Medicina de Precisión de la Universidad de Furtwagen demuestra que la desinfección de los estropajos no es suficiente para la eliminación completa de las bacterias

Entonces, ¿cómo debemos mantener la higiene de los estropajos y cada cuánto tiempo debemos cambiarlos? En el vídeo podrás conocer más detalles de la vida útil de los estropajos y su mantenimiento.

Cómo limpiar los estropajos

Para llevar una correcta higiene y asegurar el mantenimiento y utilidad máxima de los estropajos, es recomendable que después de utilizarlo retiremos el exceso de comida aclarando con abundante agua el estropajo.

Una vez que hayamos hecho esto, escurrimos bien hasta retirar la mayor cantidad de humedad posible y dejamos que se seque antes de volver a usarlo para fregar los platos. No hará falta nada más que esto para la limpieza completa de los estropajos.

¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar los estropajos?

La OCU recomienda cambiar los estropajos en un intervalo de tiempo de dos semanas

Evitar que nuestros estropajos sean un foco de bacterias es muy fácil. Además de su correcta limpieza, tenemos que tener claro hasta cuándo podemos utilizarlo y el momento en que debemos cambiarlo por otro nuevo. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el mejor momento para reemplazar los estropajos es cada dos semanas. De esta forma y siguiendo estas recomendaciones, podrás prevenir y eliminar los gérmenes de tus estropajos.

Seguro que te interesa:

Cómo evitar que las toallas sean un foco de gérmenes