La parte menos bonita de la Navidad: los picos de colesterol

Durante las fiestas navideñas suele descuidarse la alimentación, se deja de lado la dieta equilibrada y la rutina de ejercicios, por lo que aumenta la probabilidad de sufrir picos de colesterol. Cada año durante estas fechas aumentan los excesos de comida y bebida. Aunque seas consciente, todos los años vuelves a caer en el hábito de pasarte de la cuenta en estas ocasiones, no le das mucha importancia y piensas que en enero ya bajarás el peso que has ganado. Sin embargo, no es tan fácil de eliminar, por lo que a continuación, te explicamos el porqué y qué hacer al respecto.

Los picos de colesterol se han convertido en un motivo de preocupación durante las fiestas de Navidad. Ingerir alimentos poco saludables de forma excesiva, el consumo de alcohol y la inactividad física se vinculan con un riesgo elevado de problemas cardíacos y una acumulación de esta sustancia en las arterias.

Las comidas abundantes de forma habitual y el abandono de la actividad física provocan este aumento del colesterol. De hecho, durante estas fechas, puede subir hasta un 10% de manera inconsciente.

Eso sí, es necesario que el cuerpo produzca una cantidad de colesterol para que el organismo tenga un buen funcionamiento, pero siempre dentro de unos límites saludables y sin necesidad de excesos.

Comida de Navidad en familia | Pexels

Cómo evitar el aumento del colesterol en Navidad

La solución a esto no es obsesionarse con el colesterol ni seguir una dieta durante las Navidades, ya que una vez al año no tiene por qué hacer daño. La clave está en mantener una alimentación equilibrada. Para ello, debes incluir más frutas y verduras en los platos principales, porque ayudan a mantener el colesterol sin aumentarlo y fortalecen la salud cardiovascular.

Por lo que una alimentación cardiosaludable y unos hábitos de vida adecuados deben ir acompañados por ejercicio físico, abandono de hábitos de atracones y control del estrés, ya que ayudan a luchar contra el exceso de colesterol. Además, es muy importante dormir las horas suficientes y sobre todo descansar.

Aunque quieras comer saludable en estos días de festividad y comidas familiares, come de manera moderada, evita los excesos y los atracones de comida, y así podrás disfrutar de los postres navideños.