¿Orejas de soplillo? Esto es lo que debes saber sobre la otoplastia

Las orejas de soplillo es uno de los aspectos físicos que más acompleja y preocupa. A pesar de no ser ningún problema de salud, personas de todas las edades y nacionalidades viven atormentadas por este rasgo que tanto afecta la autoestima.

Según recoge la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE), en nuestro país hay un 5% de la población que tiene las orejas prominentes. Y dentro de este porcentaje, hay aproximadamente un tercio que buscan soluciones para que sus orejas no se perciban tan separadas de la cabeza.

A pesar de haber trucos para disimularlas, como el cabello largo, los gorros o las diademas, el mejor remedio para este ‘defecto’ es una operación llamada Otoplastia. ¿Sabes lo que es? Te lo contamos:

¿Qué es la otoplastia?

Se trata de una de las cirugías plásticas más consolidadas y, además, tiene muy buenos resultados y un bajo impacto en la vida del paciente.

Con esta operación se consigue corregir completamente la separación entre la oreja y el cráneo. Una ver recuperado, el paciente puede ver una mayor armonía en el conjunto de su cabeza.

La intervención requiere paso por el quirófano y normalmente se realiza con anestesia local. Aunque depende de la clínica se puede optar por la anestesia general.

¿Cuánto se tarda en hacer una otoplastia?

Según indican varias clínicas de cirugía estética, la duración de una otoplastia es de aproximadamente 20 minutos por oreja, si la deformidad no es muy exagerada. En total, contando los preparativos y la limpieza posterior a la operación, la Clínica Doctor Mira calcula que la operación completa dura una hora y media.

Otoplastia | iStock

¿Cómo es el postoperatorio?

Al ser una cirugía sencilla, la persona que se somete a una otoplastia no necesita hospitalización y se puede ir a casa al terminar la intervención. Allí deberá tomar antibióticos durante varios días, entre 4 y 7, según indique el médico, para prevenir infecciones.

Durante las primeras 48 h, el paciente lleva un vendaje compresivo y no debe trabajar ni conducir. Después, se le coloca un vendaje elástico y ya puede volver a su vida habitual, siempre que no realice ejercicio físico de alta intensidad y que vigile de no mojarse las orejas.

Los puntos y el vendaje se suelen retirar tras 10 o 15 días, según indique el profesional que haga las revisiones. Los moratones y la inflamación desaparecen a las dos o tres semanas sin necesidad de cuidados específicos.

¿Existe algún tipo de complicación?

En general no es una cirugía que se complique, pero como todas las intervenciones quirúrgicas, comporta unos riesgos. Pueden crearse hemorragias que se tengan que drenar con urgencia o infecciones que compliquen el postoperatorio. Otra complicación podría ser la pérdida temporal de la sensibilidad cutánea.

En casos raros también se han detectado reacciones alergias o cicatrices anormales, más rojas o gruesas. Tampoco hay que olvidar que la anestesia, sobre todo la general, tiene unos riesgos de los cuales se informa antes de la intervención.

¿A partir de qué edad se puede hacer la otoplastia?

Esta operación se puede realizar tanto en adultos como en niños. La edad mínima que se recomienda es a partir de los 7 años. Aunque cada vez es más habitual hacer la operación en niños aún más pequeños para evitar situaciones de bullying escolar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Cinco trucos para llevar la mascarilla sin sujetar la goma en las orejas.