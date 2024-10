Si olvidas constantemente dónde dejas las llaves este truco es infalible según un científico de Cambridge

Una de las cosas que más nos frustran en nuestro día a día es olvidar dónde hemos dejado las llaves, especialmente, cuando llevamos mucha prisa y no podemos salir de casa sin ellas. En esos momentos de agobio empezamos a intentar recordar en qué lugar pueden estar y hacer un recorrido mental de aquellos sitios que hemos visitado.

Sin embargo, puede que el hecho de recordar dónde se encuentran no es totalmente beneficioso para encontrarlas y a continuación te contamos por qué. Además, te contamos un truco infalible para dar con tus llaves.

Llaves | iStock

El científico de Cambridge,Jon Simons, ha explicado que la mejor manera para encontrar las llaves es no intentar recordar dónde las dejamos. Y es que ha investigado sobre la reacción de nuestro cerebro cuando intentamos recordar dónde hemos dejado las llaves e indica que cuando intentamos recordar algo con mucha intensidad, el cerebro puede llegar a bloquear ese recuerdo y, por tanto, nunca llegar a acordarse de él.

De esta manera, la mejor opción es relajare y calmarse e, incluso, comenzar a hacer otra tarea para distraernos y no pensar constantemente en encontrar las llaves. Sin embargo, este truco no servirá siempre, solo te valdrá para cuando no tengamos prisa por encontrar este objeto.