Menopausia precoz: ¿A qué edad no es normal que se retire la regla?

La menopausia es un periodo fisiológico en la vida de las mujeres. Es decir, no llega de un día para el otro, si no que tiene un proceso que puede alargarse meses. Y no se trata de ninguna enfermedad, es un periodo que marca un cambio de etapa.

En este periodo la mujer va sintiendo cambios y sensaciones en su cuerpo, fruto de los cambios hormonales que se producen en esta etapa.

La ausencia de la regla es, sin duda, el síntoma clave de la menopausia. Pero existen muchos otros que hace falta conocer para poder detectar si estamos entrando en ella de forma prematura.

¿Qué es la menopausia precoz?

La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) sitúa en 51 años la edad media en la que las mujeres entran en este periodo. Si la amenorrea aparece antes de los 40 se considera que la menopausia llega de forma precoz. A este fenómeno se llama fallo ovárico prematuro (FOP).

Síntomas de la menopausia precoz

Se pueden dar muchos síntomas que nos hagan pensar que estamos frente a una menopausia prematura. Algunos de los más destacados son:

Reglas muy irregulares o desaparición de la regla algunos mesos

Cefaleas recurrentes

Cambios en el estado de ánimo o el humor

Reducción de la libido

Dificultad para conciliar el sueño

Sudoración excesiva o repentina

Lo más recomendable en estos casos es realizarse una revisión ginecológica que incluya un análisis hormonal para saber las causas de estos síntomas.

¿Te puedes quedar embarazada si tienes menopausia precoz?

La desaparición de la función ovárica antes de tiempo y, por lo tanto, del periodo menstrual, dificulta la consecución de un embarazo. No obstante, no es imposible conseguirlo puesto que los ovarios no dejan de funcionar de golpe, si no que se van produciendo fallos. Es decir, existen periodos en los que su funcionamiento es óptimo y normal.

En este periodo, conseguir un embarazo puede no ser una tarea fácil. Por eso, las mujeres que no se quedan embarazadas de forma natural recurren a la FIV(fecundación in vitro). Se trata de una práctica cada vez más habitual, mediante la cual se escoge un óvulo y se fecunda mediante técnicas de laboratorio para posteriormente volverlo a implantar a la mujer.

¿Se puede saber la reserva ovárica?

Sí, es posible realizarse un estudio para conocer la reserva ovárica. La información a cerca de la calidad y cantidad de óvulos de una mujer puede ser de gran ayuda para planificar un posible embarazo.

Los parámetros más importantes para evaluar la reserva ovárica con la edad y las hormonas que, junto a una ecografía, ofrecen información relevante para el personal médico. La ginecóloga Ariana Serrano explica en este artículo para NovaMás todo lo que necesitas saber para conocer la reserva ovárica y por qué es útil saber esta información.