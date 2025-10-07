COCINA, LIMPIEZA Y MÁS
Los mayores descuentos en productos de hogar del Prime Day de Amazon
Amazon celebra su Prime Day este 7 y 8 de octubre, y una vez más los consumidores aprovechan para ahorrar con artículos rebajados de todas las categorías posibles. El apartado de cocina y hogar es de los más demandados, te destacamos los productos más interesantes.
Publicidad
Aspiradora de tapicería Spotclean
Limpiar los tejidos de casa, especialmente sofá y alfombras, es muy importante para la limpieza y la salud. La aspiradora SpotClean Proheat de Bissell promete limpiar alfombras, moquetas, sofás, colchones, interior del coche... Eliminando las manchas rápidamente y de manera sencilla con la ayuda de dos potentes fórmulas.
Tendedero extensible de gran capacidad
Este tendedero telescópico se extiende hasta 2 metros. Gracias a su diseño flexible, permite acomodar prendas grandes como sábanas y manteles, ofreciendo hasta 30 metros de longitud para secar cómodamente, así como cargas grandes de colada. Tiene resistentes soportes para que se mantenga estable a la vez que práctico.
Plancha vertical Russell Hobbs
Planchar y desinfectar nunca ha sido tan fácil como con una plancha vertical como la Russell Hobbs Steam Genie Aroma. Con 3 accesorios de difusor de aroma, suela cerámica, y depósito de 200ml, elimina arrugas, plancha y reduce olores en nuestro hogar. Elimina hasta el 99,9% de las bacterias en solo 60 segundos y se deshace de las arrugas más difíciles sin esfuerzo gracias al vapor continuo.
Aspiradora sin cable Ultenic
Potente aspiradora inalámbrica de funcionamiento ultra silencioso. Con 60 minutos de autonomía continua, luz delantera, y brazo plegable que permite llegar hasta los rincones más profundos. Se mantiene en pie por sí solo sin soporte adicional, ideal para un almacenamiento compacto.
Batidora de vaso
Batidora de jarra de cristal perfecta para batidos, gazpachos, sopas o cócteles, la versátil cuchilla de acero inoxidable de cuatro hojas se adapta tanto a la taza para llevar como al recipiente de vidrio de 1,5 L, triturando eficazmente ingredientes fríos y calientes para uso diario.
Más Noticias
- ¿Usas suavizante para que tu ropa huela mejor? Descubre el producto sustituto que no daña ni tu colada ni tu lavadora
- El nervio vago: el "botón antiestrés" del cuerpo que puedes activar en solo dos minutos
- Burpees, crunch, kettlebells… las 10 palabras de gimnasio que tienes que conocer para estar al día
Publicidad