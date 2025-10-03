MELENA SANA
¿Durante cuántos minutos hay que lavarse la cabeza? Todo depende de tu cuero cabelludo
Lavarse el pelo es algo que tenemos tan interiorizado en nuestra rutina que lo hacemos casi de manera mecánica, pero quizás no sepas que lo correcto es adaptar el tiempo de lavado y el champú según tu tipo de cuero cabelludo. Aquí nos encargamos de explicarte exactamente qué hacer para marcar la diferencia.
El secreto para mantener un pelo sano e impecable no está solo en utilizar un buen champú, sino también en la forma de lavarlo y de retirar el producto. Cada cuero cabelludo tiene sus propias reglas y conocerlas te ayudará a lucir un cabello más bonito y equilibrado.
- Si tienes el cuero cabelludo seco, el objetivo principal es evitar las irritaciones y la resequedad. Para ello, usa un champú hidratante, masajea con suavidad durante 1 minuto y enjuaga con agua tibia durante 1 o 2 minutos.
- Para un cuero cabelludo normal, elige un champú suave que respete su equilibrio. Masajea con las yemas de los dedos durante 2 minutos y aclara bien durante otro par de minutos para eliminar todos los restos.
- En caso de tener el cuero cabelludo graso, usa un champú purificante. La limpieza debe ser más profunda, así que dedica 2 o 3 minutos a masajear a fondo la raíz y enjuaga muy bien al menos por 2 minutos.
- Si tu cuero cabelludo es sensible, lo importante es la suavidad. Opta por un champú hipoalergénico, masajea tu cabeza con delicadeza durante 1 minuto y aclara durante 1 o 2 minutos más.
- Ante problemas de caspa, el champú necesita actuar un poco más. Déjalo reposar entre 2 y 3 minutos, masajea un poco y después enjuaga con abundante agua para no dejar residuos que puedan irritar. Aunque si utilizas champú anticaspa o cualquier otro tipo de tratamiento, sigue siempre las indicaciones del envase.
