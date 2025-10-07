Antena 3 Logo Antena 3
LA MEJOR ALTERNATIVA

¿Usas suavizante para que tu ropa huela mejor? Descubre el producto sustituto que no daña ni tu colada ni tu lavadora

El suavizante aporta un toque de frescura y suavidad a las prendas. Sin embargo, detrás de ese aroma perfumado tan agradable se esconde un efecto perjudicial que puede dañar tu ropa e incluso tu lavadora. Pero no tienes por qué renunciar a la esponjosidad, porque con este otro producto conseguirás los mismos resultados.

Foto: iStock

Blanca Hervás
Publicado:

El uso frecuente de suavizante puede dañar tu ropa, y es que al depositar una fina capa de este sobre las fibras, impide que el detergente penetre bien durante el lavado. Así que, a la larga, en lugar de dejar un acabado esponjoso, suave y con un aroma agradable, consigue el efecto contrario, atrapando los malos olores.

Este problema se agrava si encima se trata de microfibra o poliéster, y es especialmente notable en la ropa deportiva y toallas, que están diseñadas para absorber y secar, respectivamente. En definitiva, el uso repetido de suavizante reduce su funcionalidad, haciendo que pierdan las propiedades. Y lo mismo ocurre con las prendas más delicadas, como los tejidos impermeables, la lana o la ropa de bebé.

Colada | Envato

Por si fuera poco, la lavadora también sufre, pues usarlo en exceso puede comprometer su rendimiento a largo plazo. No obstante, la solución es sencilla: el vinagre blanco puede sustituir al suavizante convencional. La experta en limpieza Carolina McCauley recomienda añadir media taza en el compartimento del suavizante y lavar la ropa con el ciclo que pondrías normalmente.

Este ingrediente natural elimina restos de detergente y minerales del agua, neutraliza olores, previene la humedad y hasta reduce la electricidad estática. Además, ayuda a mantener vivos los colores y evita la acumulación de pelusas y pelos de mascotas.

Tender la ropa limpia | iStock

Una alternativa perfecta para dejar tu ropa fresca y suave sin recurrir a los productos químicos, porque el vinagre blanco ofrece un cuidado más natural, económico y respetuoso con el medio ambiente.

