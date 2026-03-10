Cuando la ropa blanca pierde luminosidad, la primera opción que se nos viene a la cabeza suele ser la lejía. Sin embargo, existe una alternativa más suave y respetuosa con los tejidos: la leche. Este producto cotidiano contiene enzimas y ácido láctico capaces de suavizar el tono amarillento sin estropear las fibras ni alterar la textura de la tela. Además, no provoca que las prendas se pongan amarillas con el paso del tiempo y resulta especialmente seguro para tejidos que sean más delicados.

Taza de leche | iStock

El procedimiento es fácil. Basta con llenar un recipiente con agua fría y añadir uno o dos vasos de leche. La prenda debe permanecer en remojo entre dos y ocho horas. Tras este tiempo, se lava en la lavadora como de costumbre.

Si la prenda está especialmente apagada, se puede intensificar el tratamiento. En este caso, se recomienda utilizar agua tibia y añadir un vaso de leche junto con una cucharada de bicarbonato por cada litro de agua. Tras sumergir la prenda durante unas dos horas, se hace el lavado habitual.

Bicarbonato de Sodio | iStock

Para manchas localizadas, como las de sudor en cuellos o axilas, el método cambia un poco. Se aplica leche directamente sobre la zona afectada, se frota suavemente con los dedos o con un cepillo y se deja actuar entre 30 y 60 minutos antes de lavar la prenda.

Este truco funciona sobre todo en tejidos como el algodón y el lino. El resultado: prendas más blancas, más suaves y libres de químicos agresivos.