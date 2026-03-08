De la moda a la alta cocina: 9 mujeres que lideran y emprenden con éxito en España

Hace poco más de 50 años, la mujer necesitaba el permiso de su marido para trabajar y, si lo obtenía, pocos eran los puestos que se le permitía ocupar. No había mujeres en el ámbito judicial, tampoco en los cuerpos superiores del Estado o en altos cargos.

Pero gracias a la lucha feminista, hoy las mujeres pueden hacer carrera en cualquier ámbito y, aunque la brecha de género sigue notándose en algunas profesiones, hay muchas mujeres que han conseguido perseguir sus sueños y crear sus propios negocios.

Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, damos voz a 9 perfiles de mujeres inspiradoras y sus diferentes proyectos profesionales que triunfan en España y en el mundo:

Charo Ruiz

Comenzó su trayectoria en el mundo de la moda como modelo, trabajando para gigantes como Pertegaz. A finales de los 70 se afincó en Ibiza y creó su propio taller. Hoy, la firma Charo Ruiz es el referente indiscutible de la moda adlib. Lo que empezó con una producción de 3.000 unidades anuales se ha transformado en 30.000 piezas cada año, conquistando a celebridades internacionales como Beyoncé o la reina Letizia y consolidando su presencia en 150 países.

Charo Ruiz | Fabra Comunicación

Carlota Pérez (You Are The Princess)

En 2013, con un portátil y apenas 3.000 euros de inversión, Carlota Pérez fundó su marca de accesorios. Hoy, You Are The Princess factura más de 15 millones de euros, tiene un catálogo de 8.000 productos y presencia en los retailers más importantes del país. Consciente de los desafíos de igualdad, el 95% de su equipo son mujeres. Su clave del éxito es clara: "Soy una luchadora. En mi empresa tengo prohibida la palabra no".

Carlota Pérez de You Are The Princess | Fabra Comunicación

Cristina Aristoy (Singularu)

Combinando su formación como ingeniera en Diseño Industrial con la creatividad, Cristina fundó Singularu en 2014. Su gran acierto fue basar el negocio en el análisis de datos cuando la venta online de joyas aún no era habitual. Gracias a la producción localizada y a escuchar las necesidades reales de sus clientas, hoy es la marca española de tendencia con más de dos millones de compradoras, 80 puntos de venta y un equipo de 200 personas.

Cristina Aristoy (Singularu) | Fabra Comunicación

Mónica Fernández y Paula Villanueva (99 Sushi Bar)

La tradición japonesa ha mantenido durante años prejuicios sexistas para alejar a las mujeres del sushi (argumentando desde la temperatura de las manos hasta el uso de perfumes). Sin embargo, en 99 Sushi Bar —una de las firmas de alta cocina nipona más importantes de España— las mujeres mandan. Mónica Fernández (Premio Nacional de Gastronomía) es la directora general desde 2009, y Paula Villanueva lidera los fogones como chef ejecutiva desde 2023, demostrando que el talento y la fidelidad son el único baremo válido.

Mónica Fernández y Paula Villanueva (99 Sushi Bar) | The News Room

Soledat Berbegal (Actiu)

Con más de 25 años de trayectoria, Soledat es consejera y Directora de Reputación de Actiu, empresa de mobiliario presente en 90 países. Reconocida por Forbes como una de las mujeres más influyentes, su misión es demostrar que el mobiliario es estratégico para la salud de los trabajadores. A través del concepto Cool Working, exporta diseño responsable, fabricación 100% española y sostenibilidad.

Soledat Berbegal (Actiu) | Fabra Comunicación

Eva Dimas y Victoria Mitjans (Simorra)

La evolución de la histórica firma española tiene nombre de mujer. Victoria Mitjans (Head of Design) y Eva Dimas (Head of Brand) han liderado la nueva estrategia de la marca en plena globalización. Juntas han logrado la fusión perfecta entre la maestría en costura heredada de Javier Simorra y el profundo conocimiento de los tejidos de la familia Dimas, dotando a cada diseño de historias que añaden valor a la moda premium.

Eva Dimas y Victoria Mitjans (Simorra) | Fabra Comunicación

Rocío Chico de Guzmán (Hispanitas)

Con 28 años, Rocío representa la cuarta generación de una familia dedicada al calzado. Desde pequeña, su curiosidad la llevaba a probar muestras en las fábricas para ver cómo hacerlas más cómodas. Hoy, como diseñadora de la línea más sport de Hispanitas, asume el reto perfecto: mantener viva la esencia histórica de la marca aportando una visión fresca, contemporánea y cercana.