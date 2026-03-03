Descubre cómo los colores que eliges influyen en tu vida y emociones

Los colores aportan una luz especial a nuestra personalidad, a lo que nos gusta, a como vestimos, al hogar y a un largo etcétera. Provocan un impacto profundo en nosotros porque influyen en el estado de ánimo, emociones, comportamiento y percepción de la vida. De hecho, existe la definición perfecta para contrastar estas palabras: "algunas personas ven la vida de color y otras en blanco y negro".

Gama de colores de Pantone | Pixabay

El rojo es un color fuerte, que refleja pasión y fuerza en la persona, sobre todo crea un contraste llamativo, como optar por un labial rojo cuando la ropa es un total black. Por otro lado, está el naranja que es un color más fresco y refleja la creatividad, perfecto para un ambiente social. El amarillo es la respuesta del concepto amistad, además despierta optimismo y claridad mental, mientras que el verde te conecta con la naturaleza y produce calma mental, un ejemplo son las hierbas aromáticas o las plantas.

El azul es un color relajante, que ayuda a reducir el estrés, como tumbarse y mirar el cielo por horas hasta quedarse dormido, el lila está conectado con la espiritualidad, la meditación o incluso, la intuición. Siguiendo la gama, el rosa es dulzura pura y dura. Y si pasamos a los más queridos, a los de siempre y nunca pasan de moda, encontramos el negro que refleja potencia, seguridad y un toque de elegancia, aunque no es bueno abusar. El blanco que da sensación de purificación y amplitud, y por último el gris, el favorito para la decoración del hogar, aunque utilizarlo mucho puede resultar pesado.