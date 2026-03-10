¿Alas de murciélago? Sigue esta rutina sencilla para trabajar los tríceps y tonificar la parte posterior de los brazos

El tríceps se encuentra en la parte de atrás del brazo y es el responsable de la extensión del codo. Cuando no se trabaja con frecuencia o pasamos muchas horas con poca actividad física, es habitual que esta zona pierda tono muscular. Por eso, incluir ejercicios que lo activen dentro de la rutina de entrenamiento es una forma muy efectiva de fortalecer los brazos y mejorar su aspecto.

Fortalecer los brazos con ejercicios fáciles

La buena noticia es que no hace falta realizar entrenamientos complicados ni dedicar una sesión exclusiva solo a este músculo. Con una pequeña rutina y algunos ejercicios bien elegidos es posible activarlo de forma eficaz dentro de cualquier entrenamiento de tren superior.

En el vídeo propongo una secuencia de ejercicios con mancuernas que puede incorporarse fácilmente a una rutina habitual. El objetivo es trabajar el tríceps tanto de forma directa como indirecta, combinando movimientos que también implican hombros, brazos y core.

Rutina de ejercicios para el tríceps

Con 4 simples ejercicios que puedes hacer en casa y siendo constantes en el entrenamiento, el tríceps mejora mucho.

1. Press de hombro: La rutina comienza con un press de hombro con mancuernas. Este ejercicio sirve para activar el tren superior y preparar la musculatura antes de los movimientos más específicos. Además, aunque el protagonismo lo tiene el hombro, el tríceps también participa ayudando en la extensión del brazo.

2. Extensíón de tríceps: A continuación realizamos la extensión de tríceps por encima de la cabeza, conocida popularmente como copa. Es uno de los ejercicios más utilizados para trabajar el tríceps de forma directa, ya que permite aislar bastante bien el músculo y concentrar el esfuerzo en la parte posterior del brazo.

3. Press cerrado con mancuernas: en este caso, la clave está en mantener los codos cerca del cuerpo durante el movimiento. Esta posición hace que el tríceps tenga una mayor participación y que el trabajo se focalice más en esta zona.

4. Plancha dinámica: para terminar, añadimos una plancha dinámica alternando el apoyo de mano y antebrazo. Este ejercicio no solo activa el core, sino que también implica de forma importante la musculatura del tren superior. En este tipo de movimientos, los tríceps actúan ayudando a estabilizar el brazo y mantener el control del cuerpo.

¿Cuántas series de cada ejercicio?

Una forma sencilla de realizar esta rutina es completar tres series de cada ejercicio con unas 15 repeticiones, manteniendo descansos cortos de unos 30 segundos entre series. Esto permite mantener el músculo activo y trabajar tanto la fuerza como la resistencia muscular.

En la práctica, muchas personas no disponen de mucho tiempo para entrenar durante la semana. Por eso, una estructura habitual suele ser dividir los entrenamientos en un día de tren superior, otro de tren inferior y un tercer día de trabajo global o full body.

Mujer haciendo ejercicio con mancuernas en el gimnasio | Freepik

En este tipo de planificación no siempre se dedica una sesión específica a músculos pequeños como el tríceps o el bíceps, pero sí se trabajan de forma indirecta en numerosos ejercicios.

Por este motivo, incluir movimientos específicos como los de esta rutina puede ser una forma sencilla de reforzar el trabajo del tríceps dentro de un entrenamiento equilibrado. La clave está en la constancia, en elegir ejercicios adecuados y en mantener una rutina que permita fortalecer progresivamente toda la musculatura del tren superior.