Inconvenientes de practicar pilates durante el embarazo

Uno de los principales problemas con el que se topan las embarazadas durante su gestación es el desconocimiento generalizado de los profesionales sanitarios respecto a la actividad física. Consejos como "no pasar de las 140 pulsaciones" o limitar la actividad a "paseos a un ritmo medio-bajo" son para ellos la mejor forma de no mojarse.

No ayudarán en absoluto a las futuras madres a proteger su espalda ni contribuirán con ello a una mejor salud del feto, pero al menos tampoco se les podrá echar en cara el riesgo al que les someten.

Sin embargo, a veces la falta de una persona experta en salud deportiva, si puede resultar perjudicial para la embarazada. Por ejemplo, con recomendaciones tan extendidas como la de practicar pilates.

¿Qué actividades están indicadas durante el embarazo?

Empecemos por las recomendaciones serias y confirmadas, que deberían trasladarse a las embarazadas desde los centros de salud (aunque no sea lo más frecuente): La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) recomienda mantenerse activas a todas las embazadas sin contraindicaciones médicas.

Pero, ¿a qué se refiere por mantenerse activas?

Realizar al menos 150 minutos a la semana de actividad física de intensidad moderada.

de intensidad moderada. Entrenar 3 días a la semana, con un mínimo de actividad diaria.

3 días a la semana, con un mínimo de actividad diaria. Realizar todo tipo de actividades: Aquellas que mejoren la resistencia aeróbica, la fuerza muscular leve, el equilibrio y la coordinación motriz, la flexibilidad y el suelo pélvico.

¿Qué actividades están desaconsejadas durante el embarazo?

Por el contrario, existen varios tipos de actividad que sí pueden ser perjudiciales para una madre gestante:

Los ejercicios hipopresivos : Son muy convenientes durante la recuperación posparto y sin embargo son muy peligrosos durante el embarazo.

: Son muy convenientes durante la recuperación posparto y sin embargo son muy peligrosos durante el embarazo. La maniobra de Valsalva : La acción de impedir que el aire salga al hacer un esfuerzo durante un ejercicio aumenta la presión intraabdominal.

: La acción de impedir que el aire salga al hacer un esfuerzo durante un ejercicio aumenta la presión intraabdominal. Las actividades de impacto , porque el peso del bebé que recae sobre el suelo pélvico durante este tipo de actividad.

, porque el peso del bebé que recae sobre el suelo pélvico durante este tipo de actividad. Actividades con riesgo de caída y/o traumatismo. Es tan obvio que no requiere explicación.

y/o traumatismo. Es tan obvio que no requiere explicación. Ejercicio a temperaturas ambientales elevadas: La temperatura corporal no debe superar los 38 grados centígrados.

no debe superar los 38 grados centígrados. Movimientos bruscos y posiciones de tensión muscular extrema.

y posiciones de tensión muscular extrema. Ejercicios tumbada boca arriba (en la última etapa de embarazo) porque reduce el retorno venoso a través de la vena cava. Esto puede provocar, además, mareos al intentar levantarse, con el consiguiente riesgo de caída.

Pros y contral del pilates durante el embarazo

Empecemos por las cosas que sí son convenientes para una mujer gestante:

Control de la postura corporal

El pilates es una actividad que se centra en la postura y control corporal, así como en el trabajo del abdomen y suelo pélvico.

Todos estos aspectos son muy importantes durante el embarazo, etapa durante la que se produce un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante (debido al aumento de la tripa). A las futuras mamás les conviene un buen control postural para que la espalda no sufra y los hombros no caigan hacia delante.

Cuidado del suelo pélvico

El aumento del peso del bebé dentro del útero provoca que sobre el suelo pélvico aumenten las presiones, con el consiguiente riesgo de pérdidas o incontinencia urinaria tras el parto.

El trabajo de suelo pélvico es imprescindible durante el embarazo, siendo necesario el realizar ejercicios de Kegel e interesante el reforzarlo con otras actividades como el pilates.

Sin embargo, el pilates durante el embarazo tiene también sus inconvenientes:

El pilates tiene que ser modificado obligatoriamente durante el embarazo. En su versión tradicional, esta disciplina incluye ejercicios nada recomendables durante la gestación. Estos son agunos que siempre deberían descartarse:

'Hundred', 'Single leg stretch', 'la V'… Aumentan la presión abdominal y el riesgo de sufrir diástasis abdominal.

abdominal. Ejercicios tumbada boca arriba como el 'One leg circle' presionan la vena cava con el consiguiente riesgo de mareos y caídas.

con el consiguiente riesgo de mareos y caídas. 'Roll up': Pasar de tumbarse boca arriba a estar sentada es un ejercicio que aumenta mucho la presión abdominal . Además, con el aumento de la tripa, incrementan mucho las cargas que sufre la espalda y la zona lumbar de la mujer.

. Además, con el aumento de la tripa, incrementan mucho las cargas que sufre la espalda y la zona lumbar de la mujer. 'Bird dog' y 'Gato': No recomendables cuando el estado de gestación es avanzado porque todo el peso del bebé recae sobre el abdomen, aumentando la presión en la línea alba y el riesgo de diástasis abdominal.

¿El pilates adaptado es una buena opción para embarazadas?

Aunque sea una recomendación frecuente, no es la mejor actividad, por mucho que se adapte. Se pueden realizar ciertos ejercicios de pilates, pero es fundamental complementarlos con otros tipos de actividad.

La American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) incluye algunas recomendaciones para las madres gestantes que el pilates no consigue cubrir:

Ejercicio aeróbico : El pilates no aporta este estímulo, porque es un ejercicio muy liviano en cuanto a frecuencia cardíaca. Este tipo de trabajo hay que realizarlo con actividades sin impacto y sin riesgo de caída, por lo que buenas opciones son la bicicleta estática y la elíptica.

: El pilates no aporta este estímulo, porque es un ejercicio muy liviano en cuanto a frecuencia cardíaca. Este tipo de trabajo hay que realizarlo con actividades sin impacto y sin riesgo de caída, por lo que buenas opciones son la estática y la elíptica. Entrenamiento de fuerza: Con el pilates se trabajan los músculos que ayudan a mantener una buena postura corporal, pero es importante trabajar de forma concreta todos los músculos de la cadena posterior del cuerpo (isquiotibiales, glúteo medio, dorsal…) en todos los rangos de movimiento. Esto ayuda a prevenir dolores lumbares y de espalda y facilita la recuperación posparto. Además, un cuerpo con músculos fuertes está mucho mejor preparado para el parto, facilitando que sea vaginal y reduciendo el riesgo de complicaciones.

Ante todo, ten en cuenta que no hay que tener miedo en entrenar durante el embarazo, pero sí es imprescindible tener la aprobación de tu ginecólogo y consultar con un entrenador personal especializado en embarazo para que te pueda guiar.

