NEUTRALIZA LOS OLORES ASÍ
No es tu imaginación, puede haber olores "raros" aunque tu casa esté limpia
Limpiar tu casa es una tarea costosa y a veces no gusta, y mucho menos si después de hacerlo, siguen quedando olores fuertes a comida, basura o sudor. Lo importante es saber detectar qué rincones necesitan más limpieza.
Publicidad
A veces por más que limpies tu casa sigue estando ese olor insoportable que no es que huela excesivamente mal pero tampoco a limpio. Existen diversos factores que pueden darle explicación a esto y no tiene por qué ser que estés descuidando la limpieza ya que intentas profundizar y dejar todo lo mejor posible, pero sí que puede haber algunos detallitos que estén jugando en tu contra.
Recuerda que calentar las comidas en hornos o microondas pueden dejar olores impregnados en la cocina, por eso es recomendable limpiar esas zonas y quitar las grasas, a veces va bien una pastilla de lavavajillas. También abrir las ventanas de tu casa aunque sea diez minutos al día, vendrá bien sobre todo para neutralizar los olores y ventilar las zonas más húmedas que dejan olores ocultos.
La ventilación es un factor fundamental porque el humo de las comidas, del tabaco o de otros compuestos, se quedan impregnados en la ropa, en las alfombras e incluso en las cortinas, lo que hace que el ambiente esté más cargado y el olor sea cada vez más fuerte y distinguido, y, ni siquiera, el mejor ambientador del supermercado podrá con eso. Tus mascotas tienen mucho que ver ya que ciertos olores no provienen solo de su pelo, también de su saliva, orina y uñas.
No te fíes tanto de los productos de limpieza porque disfrazarán el olor pero durante unas horas, después volverán a estar ahí. Prueba con vinagre blanco y bicarbonato que son dos clásicos muy efectivos, y a parte de ser económicos y ejercer un papel multiusos, acabarán con todo tipo de olores, pero de nada servirá si no sigues los pasos anteriores.
Publicidad