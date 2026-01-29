No es tu imaginación, puede haber olores "raros" aunque tu casa esté limpia

A veces por más que limpies tu casa sigue estando ese olor insoportable que no es que huela excesivamente mal pero tampoco a limpio. Existen diversos factores que pueden darle explicación a esto y no tiene por qué ser que estés descuidando la limpieza ya que intentas profundizar y dejar todo lo mejor posible, pero sí que puede haber algunos detallitos que estén jugando en tu contra.

Una mujer se tapa la nariz ante el mal olor de la nevera | Freepik

Recuerda que calentar las comidas en hornos o microondas pueden dejar olores impregnados en la cocina, por eso es recomendable limpiar esas zonas y quitar las grasas, a veces va bien una pastilla de lavavajillas. También abrir las ventanas de tu casa aunque sea diez minutos al día, vendrá bien sobre todo para neutralizar los olores y ventilar las zonas más húmedas que dejan olores ocultos.

La ventilación es un factor fundamental porque el humo de las comidas, del tabaco o de otros compuestos, se quedan impregnados en la ropa, en las alfombras e incluso en las cortinas, lo que hace que el ambiente esté más cargado y el olor sea cada vez más fuerte y distinguido, y, ni siquiera, el mejor ambientador del supermercado podrá con eso. Tus mascotas tienen mucho que ver ya que ciertos olores no provienen solo de su pelo, también de su saliva, orina y uñas.

No te fíes tanto de los productos de limpieza porque disfrazarán el olor pero durante unas horas, después volverán a estar ahí. Prueba con vinagre blanco y bicarbonato que son dos clásicos muy efectivos, y a parte de ser económicos y ejercer un papel multiusos, acabarán con todo tipo de olores, pero de nada servirá si no sigues los pasos anteriores.