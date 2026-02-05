Cómo hacer una limpieza profunda usando menos productos y gastando menos

Seguro que en el cuartito de limpieza de tu casa tienes miles de productos de limpieza y la gran mayoría sirven para lo mismo o ni siquiera los utilizas. Ese es el problema de comprar por impulsividad, pensando en que los necesitas o por creer en las promociones y carteles de novedad que te obligan a pasar la tarjeta sin pensarlo dos veces.

Productos de limpieza | Freepik

Lo mejor que le puedes hacer a tu bolsillo es optar por productos concentrados que ya de por sí son muy potentes, solo tienes que echar un tapón de la mezcla del bote en un cubo con agua. Esto va a permitir que ahorres y no tengas que reponer tan seguido. Además puedes seguir usando ese agua incluso al día siguiente. Un ejemplo muy claro es que si un limpiador normal te da para 10 usos, uno concentrado te da para 50.

Otra idea es los multiusos, así evitas tener el armario lleno de productos para cada sección de la casa. Por ejemplo uno que sirva para cocina, baño y cristales. Son económicos, prácticos y sostenibles ya que no tiene tantos residuos y el hecho de eliminar tanto plástico de tu casa ya colabora con el medioambiente.

También tienes soluciones sin salir de casa, puedes utilizar el vinagre y el bicarbonato para crear el conocido "efecto burbuja", desincrustar y quitar manchas o el jabón neutro para superficies delicadas. Si quieres seguir tomándote un descansito de tanto gastar, mejor compra recargas en lugar de envases nuevos, y usa la cantidad justa, no desperdicies el producto, coloca un poco en un paño y listo. Recuerda usar guantes y ropa vieja o que no te pongas en tu día a día.