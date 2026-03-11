Cosas que hacen a una casa cool según Almu Carrión: mucho color y espacios definidos

Cada casa es un mundo, y en cuanto a decoración aún más. Y es que cada hogar explica una historia propia, la historia de los propietarios: sus personalidades y sus gustos, dejando entrever el momento vital que atraviesan o, al menos, el que atravesaban en mudarse.

Pero independientemente del gusto personal, hay una serie de elementos y decoraciones que hacen a una casa cool. Así lo explica Almu Carrión en su perfil de Instagram, donde la creadora de contenido de moda resalta cuales son las claves para tener "una casa guay y no una sin personalidad beige".

Así pues, si te acabas de mudar o no, este es el artículo que debes leer, en el cual te contamos cuáles son los consejos de la influencer para que los lleves a cabo en tu hogar. Un pequeño spoiler: mucho color y espacios definidos.

Para la habitación principal

El primer consejo que nos regala Almu tiene que ver con la habitación principal, aunque realmente lo puedes aplicar a cualquier habitación del hogar, puesto que hablamos de las sábanas.

La influencer recomienda "tener sábanas desemparejadas pero que todo tenga sentido". Pero, ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, y es que se trata de poner fundas de diferentes colores a las almohadas, al nórdico y al colchón.

Sábanas de colores | Instagram, @laurabrunet

De esta manera la habitación tendrá mucha más personalidad y un color llamativo especial. Eso sí, Carrión resalta que es importante que "todo tenga concordancia", una puntualización importante, ya que si los colores escogidos no quedan bien entre sí, el resultado no quedará visualmente bonito.

Para ello, se recomienda combinar colores flojos, del estilo pastel, como el amarillo, el rosa o el azul. Además, la creadora de contenido anima a tener "muchas almohadas", puesto que llenan el espacio y le dan presencia a la cama.

Para el salón

Para la zona de estar, donde más vida se hace en una vivienda, Almu destaca las alfombras, "pero yo no hablo de la típica blanca con pelo largo", justifica. "Tienen que ser alfombras chulas, que sepas que estás pasando por ahí", añade.

Además de aportar un toque de color y textura, la influencer cuenta que "marcan muchísimo la diferencia de un espacio y hacen que sea algo cool, que tú recuerdes esa estancia".

El recibidor

Uno de los mayores imprescindibles para Almu es "tener una entrada funcional por comodidad". Expresa que a ella le parece esencial "tener un sitio en el que puedas dejar tus zapatos, que puedas dejar tu abrigo y que no entres y solo haya un ambientador y un espejo".

Si fuera así, "¿Dónde dejas las llaves?", se pregunta. "Yo quiero entradas funcionales que me hagan poder quitarme todo cuando llego a casa", afirma. "Eso es cool, la comodidad es cool", asiente la creadora de contenido.

Los corners

Una de las estrategias más interesantes para Almu en cualquier hogar son los corners, es decir, espacios pequeños como esquinas de la casa reservados para una función en concreto.

El primer corner que ella nombra es el de la música, con un tocadiscos y vinilos: "Yo sé que hoy en día no tiene sentido porque tenemos mil altavoces, pero, ¿lo guay que son los vinilos?". Añade que "es una moda en que estamos de acuerdo todos".

Y, como no, el segundo espacio del cual la influencer nos habla es el coffee corner, un pequeño rincón para hacer el café. "Que haya una esquina para cada cosa me parece estupendo, es como si fuese un centro comercial".

Para las puertas

Este último elemento que Almu comparte ya es algo un poco más personal, y que de hecho ella misma informa de que "no vais a estar de acuerdo muchos". Se trata de las vidrieras en las puertas, que asegura que le encantan: "Es que es tan vintage que me encanta".

Eso sí, la creadora de contenido detalla que "hay una línea muy fina entre que dé miedo y sea cool". Con esto, ya sabemos cuales son los imprescindibles para conseguir tener un hogar cool: "Todas estas cosas quiero que las tenga mi futura casa", cierra el vídeo.