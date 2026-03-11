Decorar un salón pequeño es, en realidad, un ejercicio de estrategia visual. No se trata de colocar menos muebles porque sí, sino de elegir mejor y entender cómo percibimos el espacio.

El primer paso es apostar por paredes claras, pero... con algunos matices. Tonos como blanco roto, beige o gris suave reflejan mejor la luz natural que hace que el espacio respire. No resultan fríos ni planos, pero sí amplían visualmente la zona.

Salón de un piso con muebles de madera y plantas naturales | Freepik

El segundo truco es despejar el suelo. Sustituir muebles pesados y apoyados directamente en el suelo por sofás, aparadores o butacas con patas finas permite que el pavimento fluya por debajo. Ese pequeño detalle genera una sensación inmediata de ligereza.

Alfombras vinílicas, la solución fácil para cambiar un suelo feo | iStock

Otro truco importantísimo es el cristal. Una mesa de centro de vidrio, por ejemplo, cumple su función sin recargar el ambiente. Al ser visualmente transparente, no interrumpe la vista ni rompe el espacio.

Si hay un elemento que realmente transforma un salón pequeño es un espejo grande colocado frente a la ventana. Esto duplica la entrada de luz natural y crea una profundidad que amplía la percepción del salón casi al instante.

Espejo en el salón | Freepik

La verticalidad también juega un papel clave. Colocar cortinas desde el techo hasta el suelo aunque la ventana sea pequeña alarga visualmente las paredes y aumenta la sensación de altura, haciendo que el salón parezca más estilizado.

Y, por último, la regla de oro: en espacios reducidos, menos es más. Es preferible apostar por una sola pieza, como un cuadro grande, que llenar la pared de pequeños elementos que saturen la vista. Lo simple si está bien pensado siempre gana metros de manera visual.