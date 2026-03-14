El dolor durante el sexo afecta a 1 de cada 3 mujeres: la relación con la endometriosis

Hablar de sexo es cada vez más común, pero hay un tabú que se nos sigue resistiendo: el dolor. Muchas mujeres conviven con molestias durante sus relaciones sexuales y, en lugar de poner el grito en el cielo, suelen guardárselo para sí mismas o, peor aún, normalizarlo.

Con motivo del Día Mundial de la Endometriosis (14 de marzo), toca poner el foco en una realidad que muchas sufren en silencio. El dolor durante la penetración, conocido técnicamente como dispareunia, es mucho más frecuente de lo que pensamos y tiene un impacto directo en nuestra salud emocional y sexual.

Dolores menstruales por endometriosis | iStock

Un problema que afecta a una de cada tres mujeres

¿Alguna vez has sentido molestias durante el sexo? Si la respuesta es sí, no estás sola. Según un estudio reciente de Womanizer, el 26% de las mujeres en España siente dolor en algunas ocasiones durante la penetración, y un 7% asegura que le ocurre siempre. En total, una de cada tres mujeres sabe perfectamente de lo que hablamos.

Aunque las causas pueden ser variadas, este síntoma es una de las grandes banderas rojas de la endometriosis. Esta enfermedad crónica (donde el tejido del endometrio crece fuera del útero) no solo se traduce en reglas dolorosas; también provoca inflamación y adherencias que convierten el momento de intimidad en un suplicio.

Endometriosis | iStock

El dolor va más allá del físico

Desde la comunidad JOYclub nos recuerdan un dato muy relevante: el dolor sexual afecta a casi el 50% de las pacientes con endometriosis. A veces es un pinchazo profundo durante el coito; otras, un malestar que se arrastra durante horas o incluso días después del encuentro.

Pero lo más duro no es el dolor físico, sino la "mochila" emocional que conlleva. Aparecen las inseguridades, el miedo a que vuelva a doler y, sobre todo, una desconexión con nuestra propia sexualidad. Cuando el dolor se vive en silencio, nuestra autoestima es la primera en salir perjudicada.

Adaptar el placer (sin renunciar a él)

La buena noticia es que tener endometriosis no significa decir adiós al placer. Las mujeres estamos aprendiendo a redefinir nuestra sexualidad. De hecho, los datos reflejan que muchas han encontrado en la estimulación externa y en los juguetes sexuales sus mejores aliados.

Un 30% de las mujeres que sufren dolor durante la penetración recurre a los juguetes para masturbarse. Esto marca un cambio de mentalidad necesario: el sexo no tiene por qué ser "coitocentrista". Priorizar la estimulación del clítoris permite disfrutar y llegar al orgasmo sin necesidad de pasar por la penetración si esta resulta molesta.

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Romper el tabú

El mensaje de los expertos es el mismo preguntes a quien preguntes: la sexualidad no debería doler nunca. Visibilizar la dispareunia es fundamental para que dejemos de sentirnos bichos raros y empecemos a buscar soluciones.

Hablarlo con naturalidad, informar a nuestra pareja y, por supuesto, acudir a un profesional son pasos clave. Este 14 de marzo, recordemos que cuidar nuestra salud sexual es, ante todo, un derecho al bienestar.