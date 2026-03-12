ESTILO Y ORDEN
El secreto para que tu cama quede como la de un hotel cada mañana
No es cuestión de tener la habitación perfecta ni de invertir en ropa de cama de lujo. El verdadero secreto para que tu dormitorio luzca impecable está en cómo haces la cama. Con pequeños gestos y técnica, puedes transformar un gesto cotidiano en un resultado digno de hotel de cinco estrellas.
Publicidad
Conseguir una cama con acabado profesional no depende tanto de la decoración como de la precisión. El primer paso es fundamental: tensar bien la sábana bajera. Ajustar las esquinas y tirar suavemente hacia abajo permite crear líneas rectas y limpias, la base de cualquier cama bien hecha.
Después llega el momento de eliminar las arrugas de la sábana encimera. Alisarla con las manos y estirarla desde los laterales marca la diferencia. Si se utiliza un spray de planchado fácil, el resultado será aún más pulido, ya que ayuda a suavizar los pliegues y aporta un acabado más uniforme.
El tercer paso introduce un elemento clave en el diseño: las texturas. Combinar un edredón liso con una manta de punto grueso colocada a los pies aporta contraste visual y sensación de confort. Esa mezcla de materiales genera un efecto acogedor y sofisticado.
A continuación, doblar el edredón aproximadamente hasta un tercio de la cama ayuda a crear volumen. Este gesto sencillo aporta dimensión y hace que el conjunto parezca más mullido.
El embozo es otro detalle que eleva el resultado. Doblar la sábana sobre el edredón crea contraste de colores y aporta ese toque clásico que recuerda a las camas de hotel.
Por último, las almohadas se convierten en protagonistas. Colocarlas en vertical y por niveles, con dos almohadas grandes atrás, dos cojines en el centro y uno pequeño delante, genera altura y profundidad.
Un ligero toque de aroma textil es el cierre perfecto y no solo refuerza la sensación de limpieza, sino que convierte la cama en un espacio más acogedor y placentero.
Publicidad