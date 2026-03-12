Conseguir una cama con acabado profesional no depende tanto de la decoración como de la precisión. El primer paso es fundamental: tensar bien la sábana bajera. Ajustar las esquinas y tirar suavemente hacia abajo permite crear líneas rectas y limpias, la base de cualquier cama bien hecha.

Después llega el momento de eliminar las arrugas de la sábana encimera. Alisarla con las manos y estirarla desde los laterales marca la diferencia. Si se utiliza un spray de planchado fácil, el resultado será aún más pulido, ya que ayuda a suavizar los pliegues y aporta un acabado más uniforme.

Persona poniendo sábanas en la cam | iStock

El tercer paso introduce un elemento clave en el diseño: las texturas. Combinar un edredón liso con una manta de punto grueso colocada a los pies aporta contraste visual y sensación de confort. Esa mezcla de materiales genera un efecto acogedor y sofisticado.

A continuación, doblar el edredón aproximadamente hasta un tercio de la cama ayuda a crear volumen. Este gesto sencillo aporta dimensión y hace que el conjunto parezca más mullido.

Cama con edredón | Pexels

El embozo es otro detalle que eleva el resultado. Doblar la sábana sobre el edredón crea contraste de colores y aporta ese toque clásico que recuerda a las camas de hotel.

Por último, las almohadas se convierten en protagonistas. Colocarlas en vertical y por niveles, con dos almohadas grandes atrás, dos cojines en el centro y uno pequeño delante, genera altura y profundidad.

Almohadas | Freepik

Un ligero toque de aroma textil es el cierre perfecto y no solo refuerza la sensación de limpieza, sino que convierte la cama en un espacio más acogedor y placentero.