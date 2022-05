Hormony: qué es y cómo aplicar el concepto que abandera Crys Dyaz

Descanso, alimentación y deporte. Estos son los tres pilares fundamentales de 'Hormony', el concepto que la entrenadora personal Crys Dyaz ha creado junto a la startup española de complementos naturales Be Levels.

Se trata de un estilo de vida que busca mantener en equilibrio la rutina diaria y las hormonas, dando lugar a una armonía que nos permita sacar lo mejor de nosotros mismos. De ahí el nombre de 'Hormony': hormonas en armonía.

En una entrevista para NovaMás, la entrenadora personal ha descrito Hormony como la búsqueda de la salud integral, es decir, "intentar encontrar un equilibro, en medio de la locura de rutina que llevamos".

Para Crys, los pilares de una vida saludable consisten en "alimentarse bien, hacer ejercicio, descansar lo que necesitas y saber gestionar tus emociones" y esto se consigue siendo consciente de las horas de descanso, del tipo de alimentación y con un "trabajo extra" enfocado en "entendernos interiormente".

Todo esto, combinado con la complementación a base de ingredientes naturales, que es lo que propone la marca Be Levels, con quien también hemos tenido la oportunidad de charlar.

¿Cómo conseguimos una vida Hormony?

Descanso

Como nos explica Jon Prada, CEO y fundador de Be Levels, para tener una vida 'Hormony', lo primero que tenemos que conseguir es un descanso reparador: "No somos capaces de avanzar si no descansamos ni tenemos momentos de paz".

Si no dormimos bien, comenzaremos el día con estrés y de un mal humor que nos acompañará el resto de la jornada y eso nos desestabilizara emocionalmente. "Debemos dedicar ese tiempo que nuestro cuerpo necesita para relajarnos, entrar en reposo y dar paso a un sueño reparador", apunta Dyaz.

Para conseguir un sueño realmente útil, la entrenadora personal confía en los productos de Be Levels, que ayudan a equilibrar nuestros biorritmos. De hecho, fue su fascinación con estos complementos lo que la llevó a colaborar con ellos. "Es casi mágico", asegura la entrenadora sobre sus cápsulas favoritas de la joven startup.

Alimentación

En nuestra charla, Jon nos ha recordado que "es fundamental que la alimentación vaya acorde con nuestro estilo de vida". Por ejemplo, no deberíamos desayunar un porridge de avena si luego vamos a pasarnos el día sentados en la oficina; "no es necesario un chute de carbohidratos o glucosa, si no lo vas a utilizar", apunta.

Cuando nos equivocamos a la hora de elaborar nuestros menús, sufrimos las consecuencias: nos encontramos mal o tenemos sensación de somnolencia. Algo que puede entorpecer nuestro día.

Para cumplir con este apartado, es vital hacer la lista de la compra "con sentido", señala la entrenadora de famosos.

Ejercicio físico

Por último, no podía faltar el ejercicio físico, que nos permite sentirnos mejor y liberar el estrés. Dyaz recomienda que, aunque sea solo una vez a la semana, introduzcamos el deporte en nuestra rutina.

El Doctor Antonio Hernández, socio fundador de la empresa, recomienda el concepto 'Hormony' a muchos de sus pacientes, entre los cuales hay muchos futbolistas. Sergi Canós, centrocampista del Brentford F. C. de la Premier League, es uno de los famosos que aplican este estilo de vida.

¿Cómo empezamos?

Dyaz nos explica que para empezar a equilibrar nuestras vidas, debemos ser conscientes de que necesitamos un cambio y el por qué: "Muchas veces vamos con el piloto automático puesto y no nos escuchamos. Párate, escúchate y empieza por organizar tu día a día".

Por último, la experta en entrenamiento y estilo de vida saludable recuerda que no debemos olvidar "el mimo a una misma".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

¿Es mejor practicar deporte por las mañanas o por las tardes?