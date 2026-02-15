Mitos del preservativo: ni rompe el momento, ni hace perder sensibilidad

El preservativo es uno de los métodos anticonceptivos más conocidos y utilizados en todo el mundo. Sin embargo, también es uno de los que más mitos arrastra. Creencias que se repiten y generan desconfianza entre la población y, en muchos casos, llevan a un uso incorrecto.

¿El preservativo quita sensibilidad?

Este es, sin duda, el mito estrella, y la principal razón por la que muchas personas deciden no utilizarlo, pensando que el preservativo quita sensibilidad. Pero la realidad es que un preservativo bien elegido y bien colocado no elimina el placer. Aunque sí puede modificar ligeramente la sensación, hoy en día existen preservativos ultrafinos, de diferentes materiales, texturas y tamaños que se adaptan a casi todas las necesidades.

Sexo | iStock

¿Si confías en tu pareja, no hace falta preservativo?

Muchas infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden cursar sin síntomas durante meses o incluso años, y transmitirse sin que ninguna de las dos personas lo sepa. No confías menos en tu pareja por usarpreservativo;, es una herramienta de cuidado y protección.

¿El preservativo falla mucho?

Usado correctamente, el preservativo es un método muy eficaz, tanto para prevenir embarazos como para reducir el riesgo de ITS. Cuando un preservativo se rompe o se desliza, es porque el uso no es correcto. Puede suceder lo siguiente:

Talla inadecuada.

Colocarlo tarde.

No dejar espacio en la punta.

Usar lubricantes no compatibles.

Reutilizarlo.

Guardarlo mal (cartera, calor, caducado).

¿Es suficiente usar el preservativo solo al final?

Otro mito muy extendido que puede dar lugar a embarazos no deseados, ya que el líquido preeyaculatorio puede contener espermatozoides. Por no hablar de que, usado de esta manera, no existe prevención contra la transmisión de ITS. El preservativo debe colocarse antes de cualquier contacto genital, no solo antes de la eyaculación.

¿Todos los preservativos son iguales?

No lo son, y por eso puedes encontrar el que mejor se adapte a ti. Existen diferentes materiales, tamaños, grosores y diseños. Elegir uno que se adapte a tus preferencias es clave para que te permita disfrutar de la sexualidad de una forma segura.

Mujer sujetando un preservativo | iStock

El preservativo puede romper la espontaneidad

La espontaneidad no desaparece por usar preservativo; a veces desaparece por no hablar sobre el tema, por no conocer vuestros deseos. Integrarlo en el juego, tenerlo a mano y normalizar su uso forma parte de una sexualidad responsable y placentera.

Verdades sobre el preservativo

El preservativo bien usado tiene una eficacia del 98% para prevenir embarazos no deseados. Además, tiene todos estos puntos positivos:

Protege frente a la mayoría de ITS.

Es accesible y fácil de usar.

No tiene efectos hormonales, por lo que no supondrá ningún efecto secundario en el cuerpo de la mujer.

Permite vivir la sexualidad con más tranquilidad

Es un método de autocuidado y cuidado del otro.

Muchos de los mitos sobre el preservativo van asociados a un mal uso del mismo, porque lejos de ser un obstáculo, es una herramienta de salud sexual fundamental. La planificación familiar es una de nuestras competencias como matronas, trabajando por una sexualidad informada, libre y responsable. Si tienes dudas sobre qué método anticonceptivo es más adecuado para ti, tu matrona podrá ayudarte a tomar una decisión informada.