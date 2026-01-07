Hay que escuchar al cuerpo: evitar el desayuno no debería ser una tendencia de las redes sociales

Las redes sociales pueden llegar a ser muy peligrosas ya que pese a los buenos ratos y el entretenimiento que ofrecen para el día a día, en los últimos tiempos se han desarrollado unas tendencias un tanto tóxicas.

El ejemplo más claro es el del ayuno intermitente con tal de estar sano o bajar de peso. No es buena idea llevar a cabo este tipo de hábitos sólo porque sea una moda, ya que no funciona igual en todos los cuerpos y puede provocar mareos, bajadas de energía o alterar el metabolismo.

Desayuno | Freepik

Según explica la técnica en Nutrición y Dietética Ana Luzón, lo importante no es que desayunes o no, si no el por qué de esa decisión. Está bien si un día te levantas y no te apetece, estás malo o nervioso por algo en concreto, el problema viene cuando dejas de escuchar las necesidades básicas de tu cuerpo por seguir una moda.

Y es que, el simple hecho de quitar horas de comida no va a hacer que adelgaces, porque todo va en la calidad de lo que comes, la cantidad total que comes en el día y los hábitos que tengas. Lo más probable es que ese camino te lleve a una mala relación con la comida, a que te den atracones por una ansiedad mal gestionada o a que estés más cansada. No es una práctica que haga todo el mundo, normalmente las personas suelen estar asesoradas por un profesional, también las influenciadas por las redes que suelen ser jóvenes.

Desayuno | Freepik

Evitar un desayuno no va a solucionar nada, la salud no depende de seguir modas ni tendencias sino de adaptar tus hábitos del día a día a lo que necesitas. Si crees que tienes que bajar de peso existen las dietas, el deporte o los nutricionistas. Hay que tomar decisiones conscientes en todo momento, buscar horarios razonables, elegir alimentos de calidad, encontrar una buena rutina de noche, lo que sea mejor para ti.