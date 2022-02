Herramientas y trucos para hacerse viral en TikTok

Más información Todo lo que se dice sobre los españoles en TikTok

A finales del año pasado, TikTok superaba los 1.000 millones de usuarios activos mensuales a nivel global. Claro está que esta red social se ha convertido en el lugar por excelencia “para entretenerse, inspirarse o descubrir algo nuevo", aseguraba Vanessa Pappas, directora de operaciones de TikTok, en un vídeo de la cuenta oficial de la app.

Ya son muchos los jóvenes y adultos que se lanzan a publicar contenido propio en TikTok y logran convertirse en virales y tener millones de likes. Sin embargo, subir vídeos no es suficiente para ser un fenómeno viral en la app. Y es que, si tienes pensado crecer dentro de esta red social, te harán falta unos cuantos consejos.

Hablamos con Jesús Ortego (@jeorfa) y Lucía Ferrero (@isluciaferrero_), dos tiktokers españoles que cuentan con 434,5 mil y 65,5 mil seguidores respectivamente, para conocer cuáles son sus mejores tips y herramientas que les sirvieron para triunfar y hacer virales sus vídeos en TikTok.

A pesar de que ambos coinciden en que “no hay una fórmula 100% efectiva para hacerse viral”, hay varios secretos que sí consideran necesarios para aumentar la audiencia.

Todo lo que necesitas saber para ser viral en TikTok

A continuación, compartimos la lista de 10 trucos que te ayudarán a recibir más visitas y lograr convertirte en todo un fenómeno viral.

1. Crea contenido relevante y de calidad

Según @isluciaferrero_, este punto es uno de los más indispensables porque “si aportas valor al usuario, estos seguirán viendo el vídeo y, por tanto, es más probable que generes engagement”.

2. Interactúa con tu audiencia

Responde y da ‘me gusta’ a los comentarios en tus vídeos y pregúntales su opinión cuando te grabes. “A veces incluso va bien entrar a los perfiles de las personas que más te comentan para dar algunos likes, que vean que estás encima de ellos y crees engagement”, explica Jesús.

3. Enlaza los vídeos

Puedes crear listas de reproducción o hacer tiktoks respondiendo a las preguntas que los usuarios dejan en tus vídeos para que la gente pueda navegar entre ellos y llegar al inicio de las historias.

4. Enfócate en un nicho específico

De esta manera tendrás más oportunidades de ir ganando autoridad en un ámbito y convertirte en un “líder de opinión”. Conseguirás que la gente sea capaz de relacionar tu rostro con una temática concreta.

5. Visibilízate en cuentas similares a la tuya

Interactúa y comenta en tiktoks de otras personas que creen contenido parecido al tuyo para que los seguidores de esos creadores se interesen por tus vídeos.

6. Usa las canciones originales de la app

Utiliza audios en tendencia o relacionados con la temática que trates. En el caso de Lucía, que cubrió en directo para TikTok el Benidorm Fest, es habitual oír en sus vídeos, aunque sea de fondo, las canciones oficiales del Festival de Eurovisión.

7. Sube mínimo un vídeo al día

Son muchos los portales que recomiendan subir 3 vídeos al día para que al menos uno de ellos se haga viral. No obstante, @jeorfa, que cuenta con más de 10 millones de likes en la app, afirma que “si tu vídeo tiene un buen trabajo detrás, con publicar uno al día sería suficiente”.

8. Sigue los trends y las tendencias

Desde Estados Unidos hasta Vietnam, debes estar al tanto de las novedades que llegan de todos los rincones del planeta, pero no dejes de aportar contenido relevante. “No todo vale, no hay que cambiar cada día el estilo de tus tiktoks solo por seguir las tendencias. Si puedes adaptar el trend a tu campo, entonces adelante; sino déjalo pasar”, recomienda Lucía.

9. Aplica el storytelling

Jesús asegura que “aunque tengas 0 seguidores, si tienes una buena historia, se te va a hacer viral”. Es clave conseguir que la audiencia se identifique contigo, porque, de este modo, querrán escuchar más veces tus vivencias.

10. Calcula el horario de publicación

Si conoces el algoritmo de TikTok sabrás que la app empieza mostrándole los vídeos a tus followers, así que debes tener en cuenta la actividad de los mismos. Si tus propios seguidores ven el vídeo y les gusta, el algoritmo lo considerará interesante y lo mostrará a un número de personas más elevado sucesivamente.

