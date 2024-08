¿Te has quemado con el sol? Estos son los mejores consejos para aliviar tu piel

El verano es una época de verano para disfrutar y en la que estamos deseando visitar la playa para relajarnos ya sea con amigos, solos o con pareja. Es una de las estaciones favoritas de muchos por varios motivos y uno de ellos es el buen tiempo y la posibilidad de ponernos morenos en la toalla disfrutando de la brisa marina. Pero cuidado, este hábito que parece muy agradable puede dañar tu salud. Es en verano cuando más debemos cuidar nuestra piel.

Mujer tomando el sol en la playa | iStock

No echarnos crema o no utilizar una que tenga una protección alta ante los rayos UVA a la hora de tomar el sol, puede transformarse en quemaduras que impacten gravemente en la salud. En caso de quemaduras graves, es decir, aparición de ampollas, zonas infladas o escozor deberemos acudir al médico. Pero, ¿y en caso de las quemaduras más leves?

Estas son más comunes de lo que piensas aunque te hayas echado protección solar. Para estas situaciones existen algunos remedios y consejos que son mano de santo.

El agua es un gran aliado ya que refresca la piel. Lo que puedes hacer si tienes una quemadura leve es ponerte una toalla humedecida en la zona afectada durante 10 minutos y repetir este proceso vecesal día.

Mujer con quemadura solar | iStock

Otro consejo que no falla es darnos un baño con agua fría y 60 gramos de bicarbonato de sodio.

En lo que a las cremas respecta, deberemos priorizar aquellas que sean capaces de hidratar la piel; ya sean del tipo after-sun o bien contengan aloe vera. Además de dejar un efecto calmante, ayudarán a acelerar el proceso de curación de la piel.

Y el paso más importante: Si te has quemado, aunque sea levemente, olvídate del sol durante unos días hasta que la piel haya sanado. De no ser así, puedes empeorar la herida y dar lugar a ampollas, etc. Recuerda que es importante que priorices la protección solar antes de pensar en ese baño u horas que pasarás en la playa.