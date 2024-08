El producto de Amazon para saber cuándo toca volver a ponerse el protector solar

Una de las cosas que no debemos olvidarnos cuando vamos a la playa, a la piscina o de excursión por la montaña es la crema solar. Es imprescindible y obligatorio ponérnosla para estar protegidos de los rayos del sol y prevenir enfermedades graves como el cáncer de piel.

Al llegar a tu destino, lo primero que tienes que hacer es aplicarte la crema. Ahora bien, con una vez no es suficiente y, dependiendo del tiempo que te vas a estar, vas a tener que reaplicarla. Sabemos que la teoría es fácil, pero a la práctica, cuesta un poco más saber cuándo hay que volver a ponerse protector.

Para facilitarnos la vida, a alguien se le ha ocurrido la genial idea de inventar este producto sorprendente que puedes encontrar en Amazon. Son unas pegatinas que te avisan del tiempo que ha transcurrido para volver a protegerte.

Así funcionan las pegatinas de recordatorio

Como decimos, este producto se puede comprar en Amazon por 7,99 € el pack de 48 piezas.

Pegatina para saber cuándo reaplicarte crema solar | Amazon

Primero, ponte la crema para todo el cuerpo y luego, pégate uno de estos adhesivos en un lugar que lo puedas ver con facilidad. Verás que de entrada son casi transparentes y que a medida que van pasando los minutos se van volviendo cada vez más de color morado.

Cuando veas que el morado ya es intenso, eso quiere decir que es la hora de quitar la pegatina y ponerte más crema solar.

Demostración de cómo cambian de color las pegatinas | Amazon

Estas pegatinas son muy útiles porque no se despegarán ni con el sudor, ni el agua ni el protector solar. A pesar del adhesivo que llevan, no te va a doler cuando te lo quites y no va a dejar marcas.

¿Cada cuánto hay que volver a ponerse crema solar?

En términos generales, los dermatólogos recomiendan volver a ponerse protector solar al cabo de unas dos horas. Aun así, hay algunas apreciaciones que hacen variar esta cifra.

La capa de protección que genera la crema solar pierde su eficacia a medida que van pasando las horas a causa del sudor, el agua (incluso en aquellas que se venden como resistentes al agua) o por el hecho de secarnos con la toalla. Por estos motivos, es mejor reaplicarse el protector pasados unos 80 minutos, más o menos.

Mujer tomando el sol | Pexels

¿Cuánta crema solar nos tenemos que poner?

Es importante también saber cuál es la cantidad exacta de crema solar para que nos proteja con total seguridad.

Para saberlo, existe un truco muy sencillo que consiste en aplicar una línea de protector en el dedo índice y otra igual en el dedo del medio. En principio, esto debería cubrir el área principal del cuerpo.

Hay otras dos que, si estás en la playa o en la piscina, a lo mejor no te son muy cómodas de practicar. Una es medir 30 ml de crema y la otra es medir 5 ml (una cucharadita) para cada una de las zonas del cuerpo: cara-cuello, brazos, pecho-abdomen, espalda y piernas.

Asimismo, hay otras partes del cuerpo que pasamos por alto y que necesitan protección como las orejas, el cuello y los pies.